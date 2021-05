Les téléspectateurs de Springwatch choqués par le «  porno hardcore de lièvre  » avant le bassin versant

La populaire série britannique sur la faune est revenue sur nos écrans hier soir (mardi 25 mai) à 20 heures – mais beaucoup de gens ont été surpris que des images de lièvres tombant et sales n’aient pas été enregistrées pour un spin-off trash de fin de soirée. Springwatch: Quand la nature devient naïve, ou quelque chose comme ça.

Les présentateurs Chris Packham et Michaela Strachan ont expliqué les rituels d’accouplement de l’espèce alors que les gens à travers le pays observaient les lièvres s’y attaquer – comme des lapins.

Tout d’abord, ils ont détaillé comment les hommes et les femmes se battent souvent pendant le processus de copulation.

Chris a ajouté: « Cela fait partie d’un rituel d’accouplement. Elle teste leur diligence, combien de temps la poursuivent-ils, combien de jours sont-ils après elle ou peut-être qu’ils testent leur force quand elle les a levés et qu’elle les boxe. »

Blimey, porno hardcore avant le tournant. Watership Down classé X 🙂 🙂 #Springwatch – PennG0VQY (@BrixhamUK) 25 mai 2021

Beaucoup d’autres ont commenté à quel point les lièvres étaient « beaux » et « merveilleux », un autre admettant qu’ils avaient une « obsession de lièvre ». Espérons que ces personnes ne faisaient que faire référence aux lièvres en général.

Commentant le «grand comportement biologique démontré par l’un des mammifères les plus populaires de Grande-Bretagne», Chris a expliqué: «Les mâles s’accouplent avec eux, et nous savons que les femelles n’ovulent qu’une fois qu’elles ont commencé à copuler, et au cours de l’année où ils donneront naissance à plusieurs portées. «