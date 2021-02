Gina Carano donne sa première interview à propos du tir des mandaloriens ce dimanche sur Ben Shapiro

Gina Carano parlera longuement de son tir de Lucasfilm dans une interview intime sur Le spectacle Ben Shapiro le dimanche. Mieux connue pour son rôle d’évasion en tant que Cara Dune sur The Mandalorian, Carano a été exclu de la populaire série Disney + plus tôt ce mois-ci à la suite de publications controversées sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag #FireGinaCarano en ligne, Lucasfilm a annoncé que le studio avait rompu tous les liens avec l’actrice à cause de son comportement « odieux ».

Donnant sa version de l’histoire, Carano détaillera à Shapiro comment elle a été «intimidée» par Lucasfilm sur une période de temps tout en soulignant qu’elle n’est pas la seule. De l’entrevue, par date limite.

« J’ai vécu tellement de choses, et j’ai vu tellement maintenant, clairement, de l’intimidation qui a eu lieu, et je l’ai déjà vu … Je ne suis pas le seul à avoir été victime d’intimidation par cette entreprise , et je le sais si profondément. Je pourrais partager une histoire qui changerait les choses dans les médias mais je ne peux pas parce que cela vendrait un ami … Tout le monde a peur de perdre son emploi. «

Gina Carano explique également comment son licenciement n’a pas vraiment été une grande surprise. De son point de vue, l’actrice et star du MMA détaille comment elle s’est sentie distinguée par le studio, convenant avec Shapiro qu’il y a des doubles standards chez Lucasfilm en fonction de ses opinions politiques.

« Vous savez comment les boxeurs chassent parfois la tête et oublient d’aller chercher le corps? Je me sens comme Disney ou Lucasfilm ou qui que ce soit, juste certaines personnes de cette entreprise … J’ai l’impression d’avoir été chassé de la tête … . Ils ont été partout sur moi et ils m’ont regardé comme un faucon, et je regarde les gens sur la même production et ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, et c’est là que j’ai eu un problème. J’ai eu un problème parce que Je n’étais pas d’accord avec le récit. «

Presque immédiatement après le licenciement de Carano, il a été annoncé qu’elle faisait équipe avec Ben Shapiro pour développer, produire et jouer dans un nouveau film pour The Daily Wire. Dans la nouvelle interview, elle parle également de ce qu’elle a ressenti lorsque Shapiro l’a contactée à la suite de la controverse.

«Quand tu as appelé, mon corps tremblait encore. C’est dévastateur, mais l’idée que ça arrive à quelqu’un d’autre, en particulier à quelqu’un qui ne pourrait pas gérer ça comme je peux, non, ils ne peuvent pas faire ça. Je n’arrive pas à faire ressentir cela aux gens … et si je m’attache, cela permettra à ces entreprises, qui ont des antécédents de mensonge, de mentir et de faire cela à d’autres personnes, et elles l’ont fait à d’autres personnes, et je ne vais pas tomber sans me battre. «

Les critiques de Carano diraient que son licenciement était long à venir, car la controverse de ce mois-ci n’était pas la première fois qu’elle était dans l’eau chaude pour son comportement sur les réseaux sociaux. Elle avait auparavant été au centre d’une campagne #FireGinaCarano pour d’autres articles sur des questions sensibles comme la fraude électorale et les pronoms de genre. Beaucoup étaient heureux de la voir partir, même si des dizaines de milliers de fans ont également demandé à Lucasfilm de la ramener à The Mandalorian.

L’interview complète avec Carano sur Le spectacle Ben Shapiro sera diffusé dimanche sur DailyWire.com, YouTube et les plateformes de podcast. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming