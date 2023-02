Votre star Penn Badgley ne peut «ni confirmer ni nier» les rumeurs de casting des quatre fantastiques

Toi étoile Penn Badgley a répondu aux rumeurs en cours selon lesquelles il est recherché pour le rôle de Reed Richards alias M. Fantastic dans le prochain redémarrage du MCU du Les quatre Fantastiques. Apparaissant sur le podcast Happy, Sad Confused, Badgley a révélé qu’il ne pouvait « ni confirmer ni nier » les rumeurs.





« Eh bien… Non, je ne peux pas révéler cela. Ni confirmer ni infirmer. Non, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. »

Un peu plus pressé sur la question, Badgley déclare qu’il ne se souvient pas s’il a rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Ce qui est plutôt pratique…

« Non. Tu sais, c’est peut-être que je l’ai fait, mais pas dans ce contexte. Je l’ai peut-être rencontré il y a des années et je ne le ferais pas, tu sais, je ne suis pas sûr. »

Les rumeurs selon lesquelles Penn Badgley serait choisi pour le rôle de Reed Richards ont commencé en août de l’année dernière, un initié affirmant que l’acteur avait eu des discussions avec Marvel Studios. « [Reed Richards] va être très traditionnel, je suppose », commence la rumeur. « Les gars qui [Marvel Studios] parlé à ce sujet sont tous les gars blancs. Ce mec [Penn Badgley] de l’émission You, qui a probablement déjà le rôle, franchement, c’est un blanc. Ils vont avec la norme… Et il est formidable, au fait, c’est un bon choix. Mais, ils deviennent très classiques. »

Cependant, Badgley’s n’est pas le seul nom qui tourne autour du rôle de M. Fantastic. Star Wars : L’Ascension de Skywalker la star Adam Driver serait également un favori, aux côtés de Il fait toujours beau à Philadelphie star Glenn Howerton, qui a récemment déclaré que ce serait « super amusant » de rejoindre le MCU.





Le réalisateur des Quatre Fantastiques, Matt Shakman, a récemment répondu aux rumeurs de casting

Le réalisateur de Fantastic Four, Matt Shakman, a récemment répondu aux rumeurs de casting et aux suggestions en disant: «Vous savez, je suis toujours en train de terminer le Godzilla. Nous sommes en poste là-dessus, et avons encore quelques mois à ce sujet. [Then] Fantastic Four est à peu près ma vie jusqu’à la Saint-Valentin de 2025. Tous les trucs de casting que vous voyez ne sont que des rumeurs. Nous sommes au début de notre processus là-bas. Nous n’avons rien à annoncer pour le moment, et certainement, quand nous le ferons, nous vous le ferons savoir. »

Alors que nous restons dans le noir sur le casting du Les quatre Fantastiquesnous savons que la première famille de Marvel sera le deuxième volet de la phase six du MCU, après la sortie de Deadpool 3. Non seulement cela, mais il a également été révélé depuis par le patron de Marvel, Kevin Feige, que Les quatre Fantastiques ne sera pas une histoire d’origine. « Beaucoup de gens connaissent cette histoire d’origine », a déclaré Feige. « Beaucoup de gens connaissent les bases. Comment pouvons-nous prendre cela et apporter quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant ? Nous nous sommes fixé une barre très haute avec porter cela à l’écran. »

Mais avant tout cela, nous avons encore la phase 5 à apprécier. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lance la phase et trouve les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne, ainsi que les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, et la fille de Scott, Cassie, perdue dans le royaume quantique.

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est prévu pour le 17 février 2023.