Quelles premières sur Netflix, HBO Max, Prime Video et plus dans la semaine du 15 au 21 août

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming renouvellent leurs catalogues avec de nouvelles séries et films. De cette façon, à partir 15 au 21 aoûtles services d’abonnement incluront dans leur offre des productions de l’envergure de Game of Thrones : La Maison du Dragon, She-Hulk : Défenseur des Héros Soit mes deux vies. Jetez un œil à ce qui vient ensuite. Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+, StarzPlay et Acorn TV pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Là où il y a eu le feu | Série

Date de sortie: 17 août

Terrain: Des indices sur le meurtre de son frère conduisent Poncho à une caserne de pompiers, où il trouve de la romance, de la famille… et du danger.

– Échos (Saison 3) | Série

Date de sortie: 19 août

Terrain: Depuis qu’elles sont petites filles, une paire de jumelles a secrètement échangé leurs vies. Mais leur monde s’effondre lorsque l’un d’eux disparaît.

– Mes deux vies | Film

Date de sortie: 17 août

Terrain: À l’obtention de son diplôme universitaire, la vie de Natalie est divisée en réalités parallèles après avoir passé un test de grossesse. Qu’est ce que contiendra le futur?

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Faire la coupe (Saison 3) | Série

Date de sortie: 19 août

Terrain: Cette émission de télé-réalité de concours de mode animée par Heidi Klum et Tim Gunn revient pour sa troisième saison. Dans cette édition, dix entrepreneurs et designers talentueux du monde entier sont prêts à faire passer leurs marques émergentes au niveau supérieur et à devenir le nouveau phénomène mondial. Dans chaque épisode, les candidats montreront leurs compétences en matière de design et de mode, mais un seul peut remporter le grand prix.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Game of Thrones : Maison du Dragon

Date de sortie: 21 août

Terrain: Basée sur le livre « Fire and Blood » de George RR Martin, la série, qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la maison Targaryen.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Connard pour toujours | Film

Date de sortie: 19 août

Terrain: Plus âgés et plus gris, mais pas plus sages, Johnny Knoxville et le gang sont de retour pour une autre série de cascades scandaleuses et de mauvaises idées. Avec de nouveaux amis et de nombreuses célébrités comme invités spéciaux, les garçons poussent leurs blagues à des limites ridicules où absolument personne n’est en sécurité et tous les sens sont altérés. « Jackass forever » est une balade amusante jamais vécue auparavant.

– New Amsterdam (Derniers épisodes de la saison 4) | Série

Date de sortie: 17 août

Terrain: Max Goodwin et son équipe exceptionnelle de médecins et d’infirmières envisagent l’avenir avec plus d’optimisme après une année mouvementée de sacrifices et de difficultés qui les ont poussés à bout. Max suit enfin son cœur et reconnaît ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe, avec qui il entame une nouvelle relation, tout en poursuivant sa mission idéaliste de guérir un système de santé publique malade. Mais avec l’arrivée du Dr Veronica Fuentes à l’hôpital, Max, Helen et le reste du personnel font face à un nouvel obstacle, car les nouvelles implémentations de Veronica menacent de détruire leurs rêves.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– She-Hulk : Défenseur des héros | Série

Date de sortie: 18 août

Terrain: Jennifer Walters (Tatiana Maslany), une avocate spécialisée dans les affaires juridiques liées au surhumain, navigue dans la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui est également un géant vert super puissant de plus de deux mètres de haut.

– High School Musical : The Musical : The Series (Nouveaux épisodes de la saison 3) | Série

Date de sortie: 17 août

Terrain: Il se déroule au Camp Shallow Lake, un terrain de camping en Californie, où les Wildcats et leurs compagnons de camp se préparent pour un été inoubliable rempli de romantisme, de nuits imprévues et de la possibilité de profiter de la nature. Avec un Frozen difficile à l’horizon et une production dramatique de « docuseries » en préparation, les Wildcats tenteront de prouver qui est « le meilleur dans la neige » sans laisser personne au grand jour.

+ Premières sur StarzPlay cette semaine

– Queer As Folk (finale de la saison) | Série

Date de sortie: 21 août

Terrain: Queer as Folk est une réinvention vibrante de la série britannique révolutionnaire créée par Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), explorant un groupe diversifié d’amis à la Nouvelle-Orléans dont la vie est transformée après une tragédie.

– Evil By Design (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 19 août

Terrain: Pendant plus de 40 ans, le directeur de la mode Peter Nygård aurait abusé des femmes au Canada, aux États-Unis et aux Bahamas. Aujourd’hui, la liste présumée des survivants se compte par milliers. Accusé par les forces de l’ordre au Canada et aux États-Unis, Nygård utilise toutes les armes qu’il peut pour faire taire ses victimes présumées. À travers des interviews exclusives, des archives rares et des images inédites, cette série documentaire premium en 3 parties retrace comment et pourquoi les témoins se sont finalement réunis pour monter un dossier contre Nygård.

+ Premières sur Acorn TV cette semaine

– Darby & Joan (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 18 août

Terrain: Le détective à la retraite Jack Darby se lance dans un road trip pour échapper à son passé, tandis que l’infirmière anglaise Joan Kirkhope se rend en Australie à la recherche de réponses à la mort mystérieuse de son mari. Mais lorsque leurs chemins se croisent après un accident inattendu, ils se retrouvent impliqués dans une série d’événements mettant leur vie en danger. Ce duo improbable se rend vite compte que l’énigme la plus intrigante à laquelle ils sont confrontés est l’autre.

– Harry Wild (Nouveaux épisodes) | Série

Date de sortie: 18 août

Terrain: La professeure de littérature Harriet « Harry » Wild est en train de déterminer quoi faire de sa vie après avoir pris sa retraite de l’enseignement, lorsqu’elle est agressée. Alors qu’il est en convalescence au domicile de son fils, qui est policier, le dossier d’une de ses affaires retient son attention. Sa connaissance de la littérature l’aide à trouver des indices sur l’affaire, cependant, lorsque son fils rejette ses offres d’aide, elle décide de résoudre l’affaire elle-même aux côtés de la personne la moins attendue. Alors il découvre qu’être détective est peut-être sa nouvelle voie.

