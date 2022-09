Qui est Yuji Okumoto, l’acteur qui joue Chozen dans « Cobra Kai » et « Karate Kid »

Ce vendredi 9 septembre premières sur Netflix « Cobra Kai 5 », la nouvelle saison de la série télévisée à succès. De cette façon, nous verrons ce qui se passera dans la vie de Daniel LaRusso, Johnny Lawrence et le reste de protagonistes fictifs.

En ce sens, cet épisode apporte le retour de personnages mémorables des saisons précédentes et l’un d’eux est Choisi, qui est déjà une vieille connaissance de la franchise. Ainsi, aujourd’hui, nous allons vous dire ce que vous devez savoir sur le artiste derrière de ce grand allié pour vaincre Argent.

puis rencontrez qui est yuji okumotol’acteur qui joue Choisi dans la série netflix « cobra kai« O »Karate Kid”. Découvrez ainsi sa biographie et des données importantes concernant son parcours artistique.

QUI EST YUJI OKUMOTO ?

Yuji Okumoto C’est un acteur américain d’origine japonaise. Il est né à Los Angeles et a fréquenté le Lycée Hollywood. Finalement, il a été transféré au Université d’État de Californie à Fullerton où il a étudié Communication. Selon l’interprète, ses parents lui ont demandé d’avoir une carrière secondaire, au-delà de sa carrière artistique.

Cependant, Okumoto Il a quitté l’institution pour se consacrer pleinement à la comédie. Il a ainsi fait partie des compagnies théâtrales Asian America et East West Players. Plus tard, il signe avec un agent commercial qui lui permet de se produire à Hollywood, après sa participation à la pièce « Webster Street Blues”.

Selon l’acteur, il était très timide dans son enfance, donc jouer était sa façon de s’exprimer : «Je me souviens de mes années de lycée et je suis sûr que peu de gens savaient qui j’étais car je ne parlais presque jamais aux gens. J’avais besoin de trouver un moyen de m’exprimer. (…) J’ai commencé à suivre un cours de théâtre. À partir de là, j’ai su que j’avais trouvé mon chemin. »il a dit Sang froid.

Actuellement, yuji il vit à Seattle (Washington, États-Unis) et est propriétaire d’un restaurant à thème avec sa femme et sa famille.

DONNÉES PERSONNELLES DE YUJI OKUMOTO

Date de naissance : 20 avril 1959

Âge : 63 ans

Lieu de naissance : Los Angeles (États-Unis)

Résidence : Seattle

Nationalité américaine

Profession : Acteur de cinéma et de télévision

Années actives : depuis 1985

LA CARRIÈRE DE YUJI OKUMOTO

Les débuts d’acteur de Yuji Okumoto C’est arrivé en 1985, avec la bande « génie royal”. Un an plus tard, il deviendra célèbre grâce à son rôle de Chozen Toguchi dans le film « Karaté Kid II» (1986) et, plus tard, a fait partie de «cobra kai», avec le même rôle.

sur bande, Choisi il était le méchant principal Daniel et a été impliqué dans des problèmes d’amour avec kumiko. Dans la série de Netflixc’est lui Sensei karaté Miyagi-Do dans Okinawa.

« Lorsque vous incarnez un méchant aussi emblématique dans un film à succès, vous gardez toujours ce souvenir avec vous. Vous vous demandez toujours ce qui est arrivé à ce personnage, où est-il allé après tout cela, où a-t-il perdu son honneur et tout ça… Je n’ai jamais oublié Choisiparce que c’était une grande partie de ma vie »a déclaré à Entertainment Weekly à propos de son personnage.

Selon la fiche de l’artiste sur IMDb, son nom apparaît dans plus de 99 films et séries télévisées.

Films de Yuji Okumoto en vedette :

1985: « Real Genius » comme Fenton

1985: « Better Off Dead » comme Yee Sook Ree

1985: » Crime Killer »

1986: « Le chèque est dans le courrier … » en tant que Bellboy

1986: » The Karate Kid Part II » en tant que Chozen Toguchi

2010: « Création »

2015 : « Test bêta »

2017 : « Non-dit : Journal d’un assassin »

2018: « Driven » en tant que juge Takasugi

2018: » Ultra Low » en tant que Yuji

2020 : « Les Tigres de Papier comme Ailes

La principale série télévisée de Yuji Okumoto :

1986: « TJ Hooker » comme Howie Kalanuma

1987: « Simon & Simon » comme Masaki

1988: « Hunter » comme Jimmy

2003: « Partenaires » comme One Eye

2007: «L’unité» en tant que M. Michael

2009: « Katana » comme Kenji

2009: « Bones » comme Bruce Takedo

2011-2013 : « Jeune justice » en tant que Tseng Dangun / Singh Manh Li / Xaiping

2012: « The Mentalist » en tant que M. Liu

2018: « New Girl » en tant que M. Yukimura

2021 – Présent : « Cobra Kai » en tant que Chozen Toguchi

PHOTOS DE YUJI OKUMOTO

L’acteur est né à Los Angeles en 1959 (Photo : Yuji Okumoto / Instagram)

Yuji Okumoto en couverture du magazine « The Illuminate » (Photo : The Illuminate / Instagram)