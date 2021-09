Harold et Maude célèbrent leur 50e anniversaire avec un Blu-ray nouvellement restauré et remasterisé

Êtes-vous assis? D’accord. C’est ici. Harold et Maude fête ses 50 ans ! Prends ton banjo ! Allez voler un arbre ! Montez votre corbillard ! Prenez votre parapluie pour un enterrement ! Attendre! Ne partez pas tout de suite ! Paramount fait de notre Harold et Maude les rêves deviennent réalité avec une sortie Blu-ray dans le cadre de la gamme Paramount Presents. Voici tous les détails.

Réalisé par Hal Ashby et écrit par Colin Higgins, le classique culte acclamé par la critique Harold et Maude arrive sur Blu-ray dans le cadre de la ligne Paramount Presents le 7 décembre 2021 de Paramount Home Entertainment.

La liste complète du contenu bonus suit :

Commentaire avec Larry Karaszewski et Cameron Crowe-NOUVEAU !

Yusuf/Cat Stevens sur Harold et Maude-NOUVEAU !

Bande-annonce théâtrale #1

Bande-annonce théâtrale #2

Sorti à l’origine le 20 décembre 1971, Harold et Maude célèbre son 50e anniversaire cette année et a été magnifiquement restauré et remasterisé pour cette version en édition limitée. Pour la restauration, le négatif original a été numérisé en 4K et une correction et un nettoyage minutieux des couleurs ont été entrepris pour rendre hommage au travail mémorable du directeur de la photographie John Alonzo et honorer l’apparence du film. De plus, l’incroyable bande-son a été entièrement remixée en utilisant des pistes récemment découvertes pour ajouter de la clarté et de la profondeur.

Le Blu-ray Paramount Presents comprend un nouveau commentaire avec Larry Karaszewski (co-scénariste, Ed Wood ; co-scénariste, Dolemite est mon nom) et Cameron Crowe (scénariste et réalisateur, Jerry Maguire, Presque connu), ainsi qu’un aperçu du film mettant en vedette Yusuf/Cat Stevens, qui a composé et interprété les chansons du film.

Comme pour tous les titres de la gamme Paramount Presents, Harold et Maude est présenté dans un emballage de collection comportant une image dépliante de l’affiche du film et une diffusion intérieure avec des moments clés du film.

Tout commence avec Yusuf/Cat Stevens chantant « Ne sois pas timide, laisse tes sentiments s’exprimer. N’aie pas peur ou personne ne saura que tu es là. Levez simplement la tête et laissez vos sentiments s’exprimer à la place . » Mme Chasen (la mère d’Harold) : [after spotting Harold hanging from a noose in the living room] « Je suppose que tu trouves ça très drôle, Harold… Oh, dîner à huit heures, Harold. Et essaie d’être un peu plus vif.

Cela vous a-t-il mis dans l’ambiance de l’histoire d’amour que vous avez expliquée vingt fois à vos amis, et ils ne la comprennent tout simplement pas ? Ou êtes-vous l’un des celles? Si vous n’avez pas encore goûté à ce classique culte, vous manquez quelque chose ! Si vous avez un ami ou un collègue (toux, toux) comme moi, cela fera leur journée. Vous n’avez même pas besoin de l’envelopper ! Valsez à la porte, présentez ce trésor à votre ami (collègue !) vous ne le regretterez pas. Vous apprendrez probablement à jouer d’un instrument après cela. Et faire un saut périlleux ou deux.