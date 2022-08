‘Kung Fu Panda 4’ aura sa date de sortie en 2024

Il semble que le kung fu sera de retour à la mode en 2024, comme le producteur Animation DreamWorks a officiellement confirmé la date de la quatrième tranche de »Kung Fu Panda », qui sortira en salles le 8 mars 2024. Ce sera la première sortie majeure de la franchise depuis » Kung Fu Panda 3 », sorti en 2016.

Le film original » Kung Fu Panda » est sorti en 2008, étant un film d’animation où nous avons rencontré Po, un panda qui devient accidentellement le Dragon Warrior, ayant des aspirations à être un grand artiste martial. Le film est devenu un énorme succès pour DreamWorks et est devenu le troisième film le plus rentable de son année de sortie. » Kung Fu Panda » a également été nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars et aux Golden Globes.

La franchise a continué avec » Kung Fu Panda 2 » et » Kung Fu Panda 3 », sortis respectivement en 2011 et 2016. Le deuxième opus a dépassé le succès au box-office de son prédécesseur, ayant la particularité d’être le plus gros succès au box-office mondial pour un film réalisé uniquement par une femme, avec Jennifer Yuh Nelson assis dans le fauteuil du réalisateur du film.

En plus des trois films principaux, »Kung Fu Panda » a eu une grande variété de séries dérivées et de projets liés à son univers. Depuis 2008, il y a eu plusieurs courts métrages d’animation, un spécial télévisé de Noël, plusieurs titres de jeux vidéo. Il y a également eu un grand nombre de séries animées Kung Fu Panda, la plus populaire étant »Kung Fu Panda : La Légende de Po » qui a été diffusé sur Nickelodeon de 2011 à 2016.

La plateforme Prime Video avait en exclusivité la série »Kung Fu Panda : Les pattes du destin », qui n’avait qu’une seule saison de 26 épisodes. Plus récemment, » Kung Fu Panda : Thief Warrior » a été créée, a lancé sa première saison de 11 épisodes sur Netflix le mois dernier, avec Jack Black réinterprétant Po dans sa langue d’origine.

»Kung Fu Panda 4 » sortira dans les salles du monde entier le 8 mars 2024.