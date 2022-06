Le rôle oublié du méchant Ozark

in

Bien avant de devenir Omar Navarro dans la série Netflix avec Jason Bateman, Felix Solis a travaillé sur l’une des meilleures séries de l’histoire.

©IMDBFelix Solis avec Jason Bateman et Verónica Falcón.

Il y a quelques semaines, Netflix Elle a mis fin à l’une des meilleures séries originales de son catalogue. Ozark conclu avec la seconde moitié de sa quatrième et dernière saison le 29 avril et renvoyé du petit écran la famille byrdincarné par des personnages tels que Jason Bateman et Laura Linney. Dans cette production, l’acteur d’origine portoricaine, félix solis.

Dès le début de la troisième saison de Ozark, félix solis était chargé de jouer le principal antagoniste qui est devenu le principal allié de les Byrd, Omar Navarro. Qui était le chef redouté du cartel pour lequel marty byrde était en charge du blanchiment d’argent a fini par être une pièce de plus dans le tableau complexe sur lequel Marty et Wendy Byrde ils ont fait le geste par lequel ils ont essayé de tout garder.

Omar Navarro C’était l’un des meilleurs personnages. Ozark et l’un de ceux qui ont le mieux terminé son arc, dans une production qui s’est retrouvée empêtrée entre plusieurs nouveaux personnages qui semblaient donner plus de drame à l’histoire, comme Le neveu de Navarro, Javier. Bien avant de devenir le chef du cartel mexicain, Felix Solis s’est essayé à l’une des meilleures séries de l’histoire de la télévision.

En l’an 2000, alors que l’acteur né à New York commençait tout juste à faire ses premiers pas dans l’industrie (il s’agissait de son quatrième ou cinquième rôle dans Hollywood), Felix Solis faisait partie de Les Sopranos. Dans la deuxième saison de la série, il avait un petit rôle dans lequel il incarnait le vendeur d’un poissonnier qui se battait avec Christophe Moltisanti, qui l’accuse de vouloir le tromper avec sa vente. Sept ans plus tard, il revient pour jouer un autre personnage nommé Edgar Ramírezdans l’antépénultième épisode de la série des David Chasse.

+Verrons-nous de nouvelles histoires de The Sopranos ?

L’année dernière, après une longue attente, la préquelle de Les Sopranos sous la forme d’un film qui a même eu une sortie en salles. Bien qu’il n’ait pas si bien marché au box-office, il a été très bien accueilli par les critiques et les fans, il ne serait donc pas déraisonnable de penser à la possibilité de voir une suite de cette histoire. Dans une interview avec Le journaliste hollywoodienle créateur de la série a déclaré : « Je ferais un film de plus. Parce que j’ai une idée pour ça, que j’aimerais faire. Mais je ne sais pas s’ils le voudront. »a-t-il dit, faisant allusion aux possibilités que HBO le produire.

