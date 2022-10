Fin expliquée de « Dehors » : qui meurt dans l’épisode 4 de « Le cabinet de curiosités »

Le mercredi 26 octobre, deux nouvelles tranches de « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (« Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro »), le Anthologie d’horreur Netflix et de célèbre réalisateur mexicain.

La première de ces histoires est « L’autopsie ». Le deuxième est intitulé « Dehors » (« L’extérieur »)un épisode réalisé par Ana Lily Amirpour, basé sur une histoire de Emilie Carroll et qui a dans sa distribution des acteurs comme Kate Micucci, Martin Starr et Kylee Evans.

Dans ce chapitre, l’introverti StaceyDésireuse de s’intégrer au travail, elle se met à utiliser une lotion qui provoque une réaction alarmante… et une transformation inquiétante.

ATTENTION SPOILERS. Si l’issue de l’histoire vous laisse planer le moindre doute, cette note est pour vous. Ensuite, sachez quelle est la fin expliquée du épisode 4 de la série Guillermo del Toro sur Netflix.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DU CHAPITRE « DEHORS » ?

Vers la fin de l’épisode, Keith s’inquiète d’une réaction allergique Stacey et lui rappelle qu’il l’aime pour qui elle est. Cependant, la femme est fatiguée de se disputer sur sa transformation et plonge un scalpel dans le front de son mari.

Confus par ce qui vient de se passer, l’homme commence à saigner à mort et tente d’appeler à l’aide, mais la jeune femme le tue. Dans sa quête de beauté, la femme a perdu la raison et, sans trop de remords, se dirige vers la baignoire, où elle s’imprègne de la lotion.

Le chapitre « Outside » du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » a été créé le mercredi 26 octobre (Photo : Netflix)

En sortant, il constate qu’il est sans défaut : toutes ses marques ont disparu et il est satisfait de son apparence. Quand vas-tu annoncer la nouvelle à Keith, souviens-toi que tu l’as tué et l’emmène au sous-sol.

Là, préparez le officier de police comme un morceau de taxidermie de plus et le laisse sur le canapé, devant la télévision. Après cela, la femme se rend à son travail, où elle est félicitée pour ses changements et, enfin, fait partie du groupe qui l’ignorait auparavant.

Enfin, notre protagoniste s’élève dans les airs, regardant directement la caméra tandis que diverses expressions sont représentées sur son visage. Il est possible que l’ancien Stacey reste caché mais nous fait croire qu’il a réalisé tout ce qu’il veut.

Scène de l’épisode « Outside » du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU CHAPITRE « DEHORS » ?

De toute évidence, ce chapitre est une critique du consumérisme moderne et de la recherche obsessionnelle de la beauté. La fausse idée de la perfection a été commercialisée, au point que des entreprises millionnaires profitent du complexe d’infériorité des gens.

Dans la fiction, se débarrasser de la peau de Stacey c’était symbolique et pourrait impliquer que la lotion dans laquelle il s’est imbibé est celle qui contrôle maintenant son corps. C’est pourquoi la scène finale montre qu’elle ne se sent pas complètement à l’aise avec elle « nouveau moi ».

Oui ok réaliser la transformation tant attendue, elle a dû payer un prix très élevé, en tuant son mari. Désormais, il devra également faire face à la justice concernant son meurtre.

Enfin, on pourrait dire que s’accrocher au passé était mortel pour Keith. Au fur et à mesure que sa femme changeait, il a essayé de puiser dans les souvenirs antérieurs de leur vie conjugale. Cependant, cette décision a provoqué la colère Stacey et fait de lui une victime des circonstances.

L’affiche de « Outside », l’une des histoires du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO » ?

Cette fabrication est disponible en Netflix. Par conséquent, pour voir l’anthologie d’histoires d’horreur, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez ici la bande-annonce du chapitre « Dehors » du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro ».

FICHE TECHNIQUE DE L’EPISODE « DEHORS »

Titre original : « Cabinet de curiosités : l’extérieur »

Année : 2022

Durée : 64 min.

Pays : États-Unis

Réalisation : Ana Lily Amirpour

Scénario : Haley Z.Boston

Histoire : Emily Carroll

Musique : Danièle Luppi

Directeur de la photographie : Colin Hoult

Avec : Kate Micucci, Martin Starr, Kylee Evans, Lize Johnston, Shauna MacDonald, Diana Bentley, Chloe Madison, Ian Matheson, Megan Many, Helly Chester

Producteur : Double Dare You, Exile Entertainment

Distributeur : Netflix

