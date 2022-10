La fin du « modèle » expliquée : qui est vraiment Pickman dans l’épisode 5 de « Le cabinet des curiosités »

Le jeudi 27 octobre, Netflix a créé deux nouveaux chapitres du anthologie de terreur « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (« Cabinet of Curiosities: Pickman’s Model ») : « Modèle » et « Rêves dans la maison de la sorcière ».

La première de ces histoires s’intitule à l’origine « Modèle de Pickman » et est basé sur une histoire H. P. Lovecraft. La direction était chargée de Keith Thomas et les acteurs Ben Barnes, Crispin Glover et Oriana Leman Ils ont mené leur casting.

Dans l’épisode, Serapeintre en herbe, rencontre l’introverti Richarddont les œuvres d’art terrifiantes commencent à affecter de manière inquiétante sa perception de la réalité.

ATTENTION SPOILERS. Si vous aviez des doutes sur l’issue du chapitre, cette note est pour vous. Ensuite, sachez quelle est la fin expliquée de « Le Cabinet des Curiosités : Maquette »la l’épisode 5 du La série Guillermo del Toro sur Netflix.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DU CHAPITRE « MODÈLE » ?

Vers la fin du chapitre, Will Thurber arrive à la maison de Richard Pickman et décide de détruire toutes les œuvres d’art de son ancien partenaire. Ensuite, notre protagoniste déclare que ces peintures provoquent la folie. Cependant, l’auteur affirme que C’est le monde qui rend les gens fous.

Plus tard, Sera Il sort une arme à feu, tire sur l’homme et met le feu à ses créations. Bien qu’il regrette quelque peu ce qu’il vient de faire, la terreur le saisit bientôt lorsqu’un énorme monstre apparaît et s’empare du corps de Richard.

lors de la fuite, thurber Il pense que tout est fini, alors il va avec sa famille à la galerie d’art. C’est ainsi qu’il est très impressionné lorsqu’il voit les œuvres de Pickmanqu’il avait brûlé plus tôt, dans le cadre de l’exposition.

quand il s’approche de son ami Joe, Sera il remarque que son visage est ensanglanté et qu’il a un œil endommagé. De cette façon, il demande Rébecca accompagner James accueil et commandes gabriel brûler les oeuvres

Scène de « Model », le cinquième épisode du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

De retour à la maison, Sera rencontre Rébecca En train de préparer le dîner. Immédiatement, il découvre une scène terrible : sa femme n’a pas d’yeux et du sang coule de son visage.

totalement choqué, thurber pense que c’est de sa faute, pour s’être impliqué avec Pickman. Alors tu te demandes où c’est James. Avec horreur, il se rend compte qu’il y a quelque chose qui cuit dans le four. Ce n’est rien d’autre que la tête coupée de son fils.

L’épisode se termine par Will Thurber vivant le plus grand de ses cauchemars et un voix off que dit-il: « Maintenant c’est le moment. Il est temps de voir ce qui nous attend tous dans le noir. ».

« Model », le cinquième chapitre du « cabinet de curiosités de Guillermo del Toro », a été créé le 27 octobre (Photo : Netflix)

QUI ÉTAIT VRAIMENT PICKMAN DANS L’ÉPISODE « MODÈLE » ?

D’après les travaux de H. P. Lovecraft, Richard Pickman Il avait une forme humaine, mais c’était un gul. C’est-à-dire, un monstre gouletout comme la créature qui est sortie des profondeurs pour prendre son corps.

Tout semble indiquer que les peintures de Pickman sont le fruit de son expérience, mais pas votre imagination. Le sujet a peint ce qu’il a vu et il est implicite que lavinia et leurs ancêtres étaient aussi des êtres mauvais.

« La folie et la monstruosité résidaient dans les personnages au premier plan, comme l’art morbide de Pickman c’étaient des portraits éminemment démoniaques. Ces personnages étaient rarement pleinement humains, mais ils se sont souvent approchés de l’humanité à des degrés divers. La plupart des corps, bien que plus ou moins bipèdes, avaient une apparence vaguement canine et étaient affaissés vers l’avant. La texture de la plupart était une sorte de caoutchouc désagréable »lit-on dans l’histoire originale.

L’affiche « Modèle », une des histoires du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SÉRIE « LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO » ?

Cette fabrication est disponible en Netflix. Par conséquent, pour voir l’anthologie d’histoires d’horreur, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

Regardez la bande-annonce du « Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro » ici.