Microlino ressemble à une voiture de poupée, mais c’est pour de vrai

La startup suisse Swiss Micro Mobility Systems, également connue sous le nom de Micro, lancera en 2021 sa voiture électrique compacte inspirée de la BMW Isetta.

Après plusieurs retards, le groupe a finalement lancé la version de production du biplace, baptisé Microlino. La première aura lieu au Salon de l’automobile de Genève (Suisse) 2020. Le salon, cependant, a été annulé.

Cependant, près d’un an plus tard, le Microlino 2.0 doit enfin entrer sur le marché. Et il rivalisera avec Renault Twizzy et Citroën Amik, par exemple.

En ce sens, Micro veut approuver le nouveau véhicule d’ici août 2021. Peu de temps après, en septembre, l’idée est de démarrer la production en série à l’usine Cecomp de Turin, en Italie.

Comme l’Isetta, le Microlino 2.0 ne peut accueillir que deux personnes. De plus, il y a un compartiment à bagages de 300 litres. Autrement dit, ils sont 10 litres de plus que le coffre d’une Fiat Uno.

Alors que le poids du chariot est de 513 kg, à cause des batteries qui, à pleine charge, garantissent de 125 km à 200 km d’autonomie. De plus, le moteur électrique peut accélérer le microcar à 90 km / h.

Parmi les nouveautés de la version de série se trouve l’arrière mais large. Ainsi, l’objectif est d’augmenter la stabilité.

La structure a également été mise à jour. En ce sens, le monobloc est réalisé avec des pièces en acier embouti et en aluminium. En conséquence, la cabine est devenue plus ferme et plus sûre sans augmentation significative du poids.