Quelle est l’équation anti-vie dans la coupe Snyder et peut-elle encore apparaître dans le DCEU?

À première vue, Justice League de Zack Snyder n’est pas très différent de la coupe théâtrale de Joss Whedon en 2017, mais au fur et à mesure que vous le regardez, les changements subtils (et certains changements très flagrants) deviennent évidents et font toute la différence, expliquant pourquoi le film reçoit des critiques aussi positives. Et peut-être que le plus grand changement que l’histoire a subi, à part le Cyborg de Ray Fisher, est la façon dont les méchants ont été dépeints. Steppenwolf n’est plus un chef grognon seulement là pour être battu par les héros et Darkseid n’est pas seulement un nom à peine murmuré. Ils ont une plus grande mission que d’unir les boîtes mères – ils sont à la recherche de l’arme diabolique qui modifie l’univers connue sous le nom d’équation anti-vie.

Darkseid ni l’équation anti-vie n’ont jamais fait partie de la coupe de Whedon

Darkseid a été plus ou moins effacé par Whedon quand il est venu à bord pour diriger le Ligue de justice. Il l’a même remplacé dans l’histoire, dans laquelle ses forces ont envahi la Terre et ont essayé d’unir les boîtes mères, il y a des milliers d’années. Dans la version 2017, à sa place, c’est Steppenwolf qui est venu sur Terre et a été vaincu par les forces combinées des humains, des Amazoniens, des Atlantes et des dieux. Comme Darkseid, son seigneur, a à peine été mentionné une fois, Steppenwolf est apparu comme un méchant volontaire qui aime juste créer des ravages et détruire des mondes. Et tout comme Darkseid, la situation dans son ensemble, à savoir, la chasse à l’équation anti-vie n’a jamais été au cinéma.

Mais celui de Zack Snyder Ligue de justice restaure tout

Alors que la mission d’unir les trois boîtes mères pour transformer la Terre puis prendre le contrôle de la planète est ce qui anime également l’histoire dans cette version, elles finissent par être de simples MacGuffins. Même si annexer autant de planètes que possible est le plan de Darkseid, l’objet qu’il désire vraiment, quelque chose qui était censé remuer le DCEU dans une nouvelle direction, est l’équation anti-vie qui est cachée sur une planète primitive.

Alors maintenant, quand Steppenwolf, désespéré de regagner l’approbation de Darseid et de rentrer chez lui, unit deux des trois boîtes mères, il obtient une vision où il découvre que l’équation anti-vie est inscrite à la surface même de la Terre. Mais qu’est-ce que l’équation anti-vie? Avant de plonger dans sa sombre histoire comique (faites défiler vers le bas), voici la définition fournie par Steppenwolf – c’est «l’arme ultime» que Darkseid cherchait depuis longtemps, avant même de monter sur le trône d’Apokolips. L’équation anti-vie est «la clé pour contrôler toute vie et toute volonté à travers le multivers». Il y a des siècles, Darkseid l’a trouvé caché sur une planète primitive mais les habitants du monde ont riposté.

Mais comme il a été grièvement blessé dans le combat, il a dû retourner sur sa planète. Il est expliqué qu’une fois qu’il est revenu, ce monde lui a été perdu et il n’a pas pu retrouver cette planète primitive. La seule façon dont il n’aurait pas pu reconnaître que la planète était la Terre est probablement parce que l’apparence et l’emplacement de la planète dans l’univers auraient pu changer. Contrairement à cette fois, où Steppenwolf a plus de connaissances sur la planète qu’il est venu annexer, Darkseid vient d’amener son armée à l’attaque et se bat contre une armée mixte d’Amazoniens, d’Atlantes, d’humains, de dieux et d’autres races extraterrestres, ce qui doit l’avoir fait. impossible pour lui de la reconnaître comme, ce qu’on appelle, la «terre des hommes».

L’équation anti-vie et ce qui en fait une arme redoutable

Dans les bandes dessinées aussi, trouver et utiliser l’équation anti-vie pour dominer les volontés de toutes les formes de vie et de l’univers dans son ensemble est le but ultime de Darkseid. Pour la définir précisément, l’équation anti-vie est une formule mathématique puissante qui détient le pouvoir de réécrire la volonté d’une personne. Quiconque maîtrise cette formule s’arme de la capacité de contrôler la volonté de tout être vivant – ce seront des costumes de viande insensés, manipulés par quiconque connaît la formule complète, n’ayant ni liberté ni capacité de penser librement. Ceux qui entendent la formule subissent un lavage de cerveau en pensant que vivre est inutile, l’espoir devient un concept mort et ils sont plongés dans le désespoir.

Comme spécifié dans les bandes dessinées, la formule est: solitude + aliénation + peur + désespoir + estime de soi ÷ moquerie ÷ condamnation ÷ incompréhension x culpabilité x honte x échec x jugement, n = y où y = espoir et n = folie, amour = mensonges, vie = mort, soi = côté obscur.

Dans les bandes dessinées, Darkseid a découvert l’équation anti-vie lorsqu’il est entré en contact avec les Martiens. Leur philosophie morale est basée sur l’équation de la vie, c’est-à-dire le libre arbitre. Darkseid a postulé que si l’équation de la vie existe, alors son antithèse – obtenir le pouvoir absolu de dominer le très libre arbitre – doit être présente quelque part aussi.

Tout au long de la chronologie de DC Comics, l’équation anti-vie a subi de nombreux changements, a provoqué de nombreux événements catastrophiques et a même été une entité vivante pendant un certain temps (bien que cette version n’ait jamais été revisitée). Mais l’équation a principalement conservé son utilisation principale – les moyens de contrôler complètement la volonté de quelqu’un. À un moment donné, Darkseid a même réussi à trouver la formule et l’a utilisée pour soumettre des milliards de personnes, y compris des super-héros comme Wonder Woman et des méchants, sur Terre à sa volonté, faisant d’eux ses esclaves. En fin de compte, Wonder Woman s’est libérée de l’emprise de l’équation et a vaincu Darkseid à travers le Lasso de la Vérité, mettant ainsi fin à son règne sur Terre.

Bien qu’il soit hautement improbable qu’une suite de Zack Snyder Ligue de justice sera un jour éclairé par le feu vert, compte tenu des réactions massivement positives que le film a reçues, peut-être juste peut-être, le film New Gods d’Ava DuVernay, qui est sur le point de réintroduire Darkseid, DeSaad, etc., explorera correctement l’existence et les conséquences désastreuses de l’Anti-Life Équation.

La fin de Snyder’s Cut taquine un monde où Darkseid a en fait atteint la formule et l’a utilisée sur Terre, asservissant même Superman. Peut-être que nous verrons encore Darkseid utiliser l’équation diabolique, qui sait … eh bien, Warner Bros. le fait, mais quand même, les doigts croisés! Justice League de Zack Snyder est actuellement en streaming sur HBO Max.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming