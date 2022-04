Ne vous y trompez pas, 64 Go ne suffisent plus pour votre mobile

Partager

Aujourd’hui, 64 Go de stockage ne suffisent pas pour votre mobile. On vous explique pourquoi

Lorsque nous recherchons un nouveau téléphone, nous nous concentrons généralement sur des fonctionnalités telles que l’écran, les appareils photo, la batterie, le design ou le prix. Il est important pour nous de savoir si l’appareil aura fière allure en plein jour ou si la batterie durera toute la journée avec notre utilisation quotidienne. Prendre de bonnes photos ou avoir un bon son sont généralement d’autres aspects à souligner pour nous mais, quid du stockage ?

Pouvons tombez dans le piège de penser que 16 Go, c’est beaucoup de stockage pour notre mobile. Nous pouvons penser que nous n’enregistrons pas autant de photos, n’écoutons pas autant de musique ou n’avons pas autant de fichiers sur notre mobile, mais nous serions surpris l’espace qu’ils peuvent occuper. On retrouve par exemple dans mon ancien Xiaomi Mi A1 3 Go de photos, 1,4 Go de musique, 6,6 Go de jeux et 20 Go d’applications. Ajoutant que nous trouvons le problème, 25 Go de fichiers sur notre mobile.

Nous essayons alors de trouver des solutions comme libérer de l’espace sur notre mobile mais l’espace est toujours un casse-tête pour nos téléphones portables.

Pour le contexte, si nous avons un mobile par exemple avec Android 10suppose que les fichiers système occupent l’espace suivant :

lgv60 : 28 Go

: 28 Go OnePlus 7T : 27 Go

: 27 Go Pixel 4XL : 25 Go

: 25 Go Galaxy S20 Ultra : 20,4 Go

: 20,4 Go OnePlus 8 Pro : 20 Go

: 20 Go Galaxie S10 : 19 Go

: 19 Go Pixel 3a: 15 Go

Cet espace utilisé, par exemple, est supérieur à celui utilisé par les systèmes d’exploitation tels que Windows 10. Dans un téléphone de 64 Go, il s’agit d’un 30 pour cent de l’espace disponible. Si nous ajoutons des applications, des jeux ou téléchargeons des films, nous avons manqué d’espace.

Non, 64 Go n’est pas assez d’espace de stockage

De nos jours, nous avons de nombreux fichiers enregistrés dans le cloud. Nous pouvons penser que télécharger nos photos et vidéos sur Google Photos ou des applications alternatives va être la solution à nos problèmes, mais si nous partons en voyage, nous aimons télécharger des séries pour les regarder hors ligne, des vidéos YouTube ou même de la musique.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessus, nous montrons un exemple de stockage avant et après certains téléchargements. Les applications ont un impact important sur le stockage de l’appareil, à 40 Go (compte tenu de plusieurs jeux installés). Le système, Miui, 11 Go.

Et qu’est-ce qui se passerait si télécharger des vidéos sur YouTube ? Imaginez que nous partons en voyage. Par exemple, nous avons téléchargé des podcasts et des vidéos sur YouTube pour les regarder pendant le voyage.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessus, le stockage augmente considérablement. Dans notre cas, il a été d’environ 12 Go d’augmentation en téléchargeant certains podcasts pour le voyage. Auparavant, nous avions déjà téléchargé de la musique sur l’appareil. Imaginez alors que nous fassions des vidéos et des photos. Conclusion? appareil en panne.

Si vous voulez que votre mobile dure, optez pour un minimum de 128 Go

Aujourd’hui, les mobiles sont garantis 3 ans. Par conséquent, avec une utilisation normale, nous pouvons atteindre facilement 4 ou 5 années utiles, dans lequel nous devrions profiter pleinement de notre smartphone. Si nous voulons avoir des applications, des photos, des vidéos et des jeux, nous devons étendre le stockage à au moins 128 Go et 256 Go seraient recommandés . Avec cela, nous n’aurons aucun problème pendant la durée de vie utile de notre téléphone en raison du stockage.

Nous pensons donc que ne pas avoir un minimum de 128Go aujourd’hui va alourdir notre expérience d’utiliser nos smartphones. Vous penserez que vous devrez désinstaller des applications, supprimer de la musique ou des fichiers de votre mobile ou les télécharger sur le cloud en ayant à dépenser de l’argent sur certaines plateformes pour télécharger des fichiers.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Pensez-vous qu’un minimum de 128 Go de stockage est nécessaire ou est-il recommandé à partir de 128 Go ?

