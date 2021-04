L’hébergement dédié chez Nexylan : un atout pour votre site web

Pour garantir un haut niveau de performances de votre site web, il est essentiel de bien choisir son hébergement. Soucieux des besoins de tous les propriétaires de sites, Nexylan a donc développé un service d’hébergement de sites haut de gamme. Grâce à ses propres data centers en France, cette société d’hébergement de sites assure un service fiable et efficace pour déléguer la gestion technique de vos sites en toute confiance. En optant pour un serveur dédié pour votre site, vous profiterez de nombreux avantages au quotidien. Découvrez-ici tous les atouts de la solution d’hébergement dédié proposée par Nexylan.

Qu’est-ce qu’un hébergement dédié ?

Pour pouvoir fonctionner, un site doit être installé sur un serveur chez un hébergeur. En fonction des besoins de chaque propriétaire de sites, il existe aujourd’hui des serveurs mutualisés ou des serveurs dédiés. Comme son nom l’indique, un serveur dédié est réservé uniquement à un seul site. Opter pour cette solution d’hébergement s’avère particulièrement intéressant pour offrir un maximum de performances à votre site et garantir la sécurité de ce dernier. Conscient de ces enjeux, la société Nexylan a donc développé son propre service d’hébergement de sites afin de proposer des solutions de grande qualité à tous ses clients.

Les avantages d’un serveur dédié chez Nexylan

Soucieux de proposer le meilleur service possible à ses clients, Nexylan met un point d’honneur à garantir un hébergement de qualité de tous les sites. Avec ces serveurs dédiés, cette société vous permet ainsi de profiter pleinement de tous les atouts de ce type d’hébergement.

Ressources dédiées

L’un des principaux avantages du serveur dédié est que vous n’avez pas à partager les ressources techniques avec d’autres sites. En effet, l’espace sur les disques est entièrement consacré à votre site, ce qui garantit des performances optimales et une fluidité du trafic. Avoir un serveur dédié pour son site, c’est donc l’assurance d’une navigation rapide et performante.

Sécurité renforcée

La protection de son site et des données collectées est devenue un enjeu majeur pour les professionnels. Grâce aux serveurs dédiés, les sites sont moins exposés aux risques contrairement aux serveurs mutualisés qui sont plus exposés aux attaques. Avec les serveurs dédiés de Nexylan, vous êtes assuré d’héberger votre site sur des serveurs parfaitement sécurisés.

Liberté et flexibilité d’utilisation

Étant donné que l’espace du disque est réservé au fonctionnement de votre site, il est plus simple d’adapter la taille et l’espace nécessaire sur le disque pour prévoir une augmentation du trafic ou un développement de votre activité. Afin de répondre au mieux aux besoins de tous ses clients, Nexylan privilégie des solutions sur-mesure pour chacun des sites hébergés.

Contrôle permanent

Grâce à son interface N-Admin, Nexylan offre un accès à ses clients pour la gestion de l’hébergement de leurs sites. Cette interface de gestion vous permet ainsi de contrôler au mieux l’espace de vos disques pour le fonctionnement de vos sites et applications web. Cet outil s’avère être particulièrement efficace pour optimiser et simplifier la gestion des sites.

Système d’infogérance

Pour garantir un service de qualité à tous ses clients, Nexylan propose un service d’infogérance. Ce service vise à remplir toutes les missions pour garantir le bon fonctionnement de votre site web :

Surveillance 24h/24

Suivi des performances et mises à jour

Sauvegardes quotidiennes

Intervention rapide

Optimisation des infrastructures

Conseils experts

Support technique

Installation de logiciels

Pourquoi héberger son site chez Nexylan ?

Afin de répondre aux attentes de tous les propriétaires de sites, Nexylan propose depuis plus de 10 ans des solutions d’hébergement performantes avec des offres sur-mesure. L’objectif principal de cette société est de proposer à ses clients des serveurs dédiés pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des sites de ses clients. Avec ces serveurs de qualité, les clients sont assurés d’avoir un site performant et parfaitement sécurisé.

Accompagné d’une équipe d’experts, vous profiterez des meilleurs conseils pour gérer au mieux votre site et profiterez d’une intervention rapide en cas de dysfonctionnements. Hébergeant les sites de ses clients dans ses propres data centers en France, Nexylan assure un service de qualité et réactif. En optant pour un serveur dédié chez Nexylan, vous êtes ainsi sûr d’avoir un site performant et parfaitement sécurisé au quotidien.