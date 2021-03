Search Party Saison 4: Dans la quatrième saison de HBO Max’s Genre-Bending Comedy-Mystery, Alia Shawkat et John Early Return.

Mettant en vedette: Alia Shawkat, John Early, John Reynolds

Réseaux: HBO Max, TBS

Une comédie noire sur quatre jeunes égocentriques de la vingtaine qui se rassemblent à la suite de la disparition d’une connaissance d’université. La quatrième saison de Search Party a été créée sur HBO Max le 14 janvier 2021. Après son passage de TBS, il s’agissait de la première saison entièrement créée par le service de streaming.

La revue:

La disparition d’une jeune femme nommée Chantal Winterbottom a incité le développement de l’équipe de recherche (Clare McNulty). Cependant, au fur et à mesure que la série progresse, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus intelligent: un drame mordant sur l’ennui millénaire et l’exploration de soi, avec des références cyniques à la culture hipster dans une bonne mesure.

Les questions d’identité, ainsi que nos objectifs de vie, sont souvent posées, souvent de manière légère, et parfois de manière sérieuse et émouvante. La saison 4 (qui a été créée ce jeudi sur HBO Max) continue l’héritage d’excellence de l’émission en plongeant de plus en plus dans le territoire le plus sombre de l’émission, malgré un début chancelant.

La chimie entre les quatre personnages principaux est l’un des aspects les plus agréables de regarder Search Party, mais la série a du mal à retrouver la magie dans les premiers épisodes de la saison 4.

En effet, une grande partie de ce qui se passe pendant la saison se produit de manière isolée; il semble que la série veuille voir ce qui se passe si ces quatre milléniaux gâtés sont libérés de la toxicité qui les lie depuis si longtemps.

Bien que cela semble être un sujet fascinant à discuter, le film, malheureusement, ne parvient pas à en tirer une signification plus profonde. Après le procès, nous ne savons vraiment pas ce que Drew, Elliott et Portia pensent de Dory. Après le procès, nous ne savons vraiment pas ce que Drew, Elliott et Portia pensent de Dory.

Nous ne savons pas non plus pourquoi Drew reste si dévoué à Dory bien qu’elle lui ait fait du tort à plusieurs reprises. Et la première moitié de la saison est inégale en raison de ces deux faiblesses narratives.

Heureusement, la saison commence à s’améliorer dans le cinquième épisode, lorsque Drew découvre que l’absence de Dory peut être due à quelque chose de plus sinistre, et il décide de retrouver Elliott et Portia pour découvrir la vérité.

En ce sens, la saison revient là où tout a commencé, mais avec le script inversé. La chercheuse a disparu et ses trois compagnons tout aussi narcissiques ont été chargés de la retrouver.

C’est un bon moyen de suivre le développement des personnages et de comparer leur situation actuelle à celle où ils se trouvaient lors de la première diffusion de la série. Les mécanismes de la quête, ainsi que la paranoïa qui l’accompagne, sont secondaires à la relation des personnages, tout comme ils l’étaient dans la première saison.

La saison a reçu des critiques majoritairement favorables et a un score parfait sur Rotten Tomatoes.

