Regardez le nouveau clip de Lizzo, le remède parfait pour une semaine stressante

Se sentir stressé? La dernière version de Lizzo est là pour vous aider.

La chanteuse, rappeuse et flûtiste vient de sortir le clip de son disco bop édifiant intitulé « About Damn Time ».

Noter: Avant d’appuyer sur play, gardez à l’esprit que cette vidéo, comme plusieurs autres dans le catalogue accrocheur de Lizzo, inclut un langage adulte.

Le clip de 4 minutes s’ouvre sur la chanteuse de 33 ans qui assiste à un groupe de soutien « Stressed & Sexy », où elle est chargée de présenter un poème qui compare les deux sentiments.

Mais plutôt que de suivre la voie de la parole, elle quitte le groupe et dit ce qu’elle pense.

Alors qu’un rythme de danse funky commence, Lizzo, toujours vêtue d’un survêtement confortable, chante quelques lignes que quiconque a vécu des périodes de polarisation et une pandémie mondiale – et qui est prêt à revenir là-bas – peut vraiment apprécier.

Lizzo quitte un groupe de soutien pour offrir à ses fans le genre de soutien dont ils ne peuvent pas se lasser dans la vidéo de « About Damn Time ». Lizzo Musique / Youtube

« J’ai traversé beaucoup de choses, mais je flirte toujours / Est-ce que tout le monde est de retour dans le bâtiment ? / Ça fait une minute, dis-moi comment tu guéris / Parce que je suis sur le point d’entrer dans mes sentiments / Comment tu te sens ? Comment vous sentez-vous en ce moment ? »

Puis, pour souligner ce qu’elle ressent maintenant, Lizzo se transforme de ses sueurs ternes et en une tenue à paillettes faite pour une reine de la danse.

« Je ne suis pas la fille que j’étais ou que j’étais », chante-t-elle alors que toute la vidéo donne un coup de fouet au plaisir. « Je vais peut-être mieux. »

Lizzo chante : « Je vais trop bien pour être aussi stressée. » Lizzo Musique / Youtube

Et quand le refrain arrive, Lizzo livre ce qui pourrait être le mantra parfait pour surmonter les moments difficiles : « Montez la musique, éteignez les lumières / J’ai le sentiment que ça va aller. »

Les commentaires qui ont suivi le clip sur YouTube l’ont prouvé.

« Je viens de pleurer mon cœur après une mauvaise journée … mais » j’ai le sentiment que ça va aller « », a écrit un fan. « Merci Lizzo

Un autre a répondu : « J’adore ça ! Une chanson bien nécessaire pour beaucoup d’entre nous. J’ai coupé les amitiés toxiques et supprimé tous mes réseaux sociaux. J’ai arrêté de boire et de fumer. J’ai vraiment travaillé sur moi-même et je ressens définitivement le « je ne suis pas la fille que j’étais ou que j’étais ». Je vais peut-être mieux. ❤“

« About Damn Time » est le premier single de 2022 de la triple lauréate d’un Grammy, et il devrait figurer sur son prochain album « Special », qui sortira le 15 juillet.

Mais les amoureux de Lizzo n’ont pas à attendre jusque-là pour en savoir plus sur l’interprète de « Truth Hurts ». Elle anime « Saturday Night Live » le 16 avril.