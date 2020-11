Quelle est la différence entre partenaire et âme sœur?

Nous avons passé beaucoup de temps à la recherche d’un véritable amour, qui nous complète et c’est l’âme sœur dont tout le monde parle, n’est-ce pas? Qu’il jette la première pierre qui ne l’a jamais pensé et idéalisé un amour parfait capable de combler toutes les lacunes manquantes en lui-même. Cependant, le problème de ne pas trouver, la plupart du temps, c’est que cette personne unique et parfaite n’existe pas. Les relations amoureuses sont généralement divisées en deux types de personnes qui nous intéressent: les âmes sœurs et les partenaires de vie.

Les âmes sœurs sont des personnes qui ont un lien spirituel profond avec nous, probablement d’autres vies. Ce sont des individus avec lesquels nous nous identifions instantanément et dans lesquels nous nous reflétons souvent. Ce sont ces personnes avec qui nous n’avons pas à nous soucier d’expliquer notre point de vue ou nos volontés, c’est comme s’ils savaient déjà tout ce que nous pensons.

Dans une relation avec une âme sœur, tout est généralement plus naturel et léger, cependant, il n’est pas rare que cela ne dure pas. Il est courant que les âmes sœurs restent connectées pendant un temps déterminé, ce qui est suffisant pour que les transformations nécessaires qui ont motivé cette rencontre se produisent. Par conséquent, il n’est pas rare d’entendre des rapports de personnes qui avaient un grand amour écrasant, mais cela s’est terminé sans explication apparente, et malgré cela, ils ont toujours une profonde affection pour cette personne. C’est une relation qui ne nécessite aucune explication, elle est profonde, transformatrice, mais elle a une date d’expiration.

Les partenaires de vie sont les plus courants, ce sont les personnes avec qui nous sommes en relation car nous identifions des affinités, nous sommes physiquement intéressés et nous sentons que nous pouvons construire une vie à leurs côtés. Généralement, ce sont des relations dans lesquelles nous voulons établir une continuité, fonder une famille et suivre le cycle habituel de la vie. Nous apprenons avec le temps à gérer des défauts et des modes de pensée qui peuvent être assez opposés aux nôtres, et nous avons tendance à avoir de longues conversations pour discuter de la relation et exposer notre point de vue. Contrairement aux relations avec les âmes sœurs, le cas ici nécessite un peu plus de dévouement, d’énergie et de compréhension, mais si vous avez une bonne dose d’amour, cela peut durer éternellement.

Le fait est qu’à chaque étape de notre vie et selon notre personnalité, nous pouvons rechercher et avoir besoin de différents types d’amour. Les Capricornes, les Cancer et les Taureaux, par exemple, peuvent faire beaucoup mieux dans une relation avec des partenaires de vie, car ils recherchent la stabilité dans une relation. Les Verseaux et les Sagittaires, par contre, peu attachés et inconscients de la routine, peuvent rencontrer des âmes sœurs et être heureux pendant un temps déterminé sans se blesser lorsqu’ils mettent fin à la relation.

A vous d’écouter votre cœur et de tirer le meilleur parti de ce que l’amour peut vous offrir, quelle que soit la nomenclature.