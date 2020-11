L’épouse de Mandy Patinkin: Qui est Kathryn Grody?

Mandy Patinkin est un acteur et chanteur américain dans le cinéma et le théâtre, né Mandel Bruce Patinkin à Chicago, Illinois.

Il est bien connu pour sa performance dans Patrie, Dick Tracey, et Nation extraterrestre.

La plupart d’entre nous connaissent également Patinkin pour son interprétation d’Inigo Montoya dans le film emblématique de 1987 La princesse à marier réalisé par Rob Reiner.

L’incroyable acteur est fondamentalement un nom familier, mais que savons-nous de sa meilleure moitié?

Qui est la femme de Mandy Patinkin, Kathryn Grody?

Kathryn Grody est originaire de Los Angeles, en Californie, mais a déménagé à travers le pays pour fréquenter un studio de théâtre à New York.

Elle a étudié le théâtre au HB Studio quelque part à Greenwich Village.

Kathryn Grody est une actrice et écrivaine américaine qui est surtout connue pour ses performances dans Les sœurs au citron, mon garde du corps, la vie avec Mikey, et Rouges.

Kathryn Grody était à Broadway.

Tout au long de sa carrière, Grody a fait partie de la foule du théâtre. S

Elle a été dans une myriade de spectacles à la fois sur et à Broadway.

Elle était une artiste invitée dans le spectacle Off-Broadway Nassim (2018) et a joué Gabby dans Blues du XXe siècle (2017).

Elle a également joué dans sa propre émission La vie d’une maman et Scapino (1974) à Broadway.

Grody a remporté 2 Obie Awards pour son travail dans le théâtre.

Kathryn Grody a écrit une émission solo.

Après avoir eu ses enfants, elle a écrit une émission sur elle-même et ses difficultés de transition d’une actrice primée à une mère au foyer, en disant: « Je me suis sentie transportée dans cette autre période de` `maman » dans laquelle personne d’autre ne vivait mères. «

Le spectacle s’appelle La vie d’une maman et a couru sur et hors de Broadway avec Grody en vedette depuis 1990.

Dans une interview, Grody a expliqué ce qu’elle voulait que la série soit: « Je ne savais pas que je serais un parent complètement obsessionnel. Et voilà, tu as ces sentiments. J’étais frustré de ne pas voir ça à la télé, le théâtre ou les films, tout cela. J’ai ressenti une grande envie de puiser dans ce que je ressentais comme un dilemme commun: comment avoir des enfants sains d’esprit, rester ainsi toi-même et avoir une relation pour démarrer. «

Quel est l’âge de la femme de Mandy Patinkin?

Kathryn Grody a 74 ans.

Elle est née le 6 novembre 1946, ce qui fait d’elle une Scorpion. Elle partage le même anniversaire que sa collègue actrice Sally Fields.

Quel est l’âge de Mandy Patinkin?

Mandy Patinkin a 6 ans de moins que sa femme.

Il aura 68 ans le 30 novembre de cette année, faisant de lui un Sagittaire.

Comment Mandy Patinkin et Kathryn Grody se sont-elles rencontrées?

Ils se sont rencontrés en travaillant sur la même pièce. Cependant, Patinkin a juré de ne pas s’impliquer avec quelqu’un avec qui il travaillait, alors il a attendu la fin de la pièce pour lui demander de sortir.

Il a acheté ses mamans jaunes et l’a emmenée dans une taverne.

Patinkin a révélé dans une interview: « Je me suis assis et lui ai donné les fleurs, et j’ai dit: » Je vais t’épouser! » Elle m’a pointé du doigt et a dit: «Toi! Et j’ai pris une photo. »

Kathryn Grody ne croyait pas au mariage – jusqu’à Patinkin.

Kathryn a déclaré dans la même interview qu’elle n’avait jamais cru au mariage avant de rencontrer Patinkin.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait quand Patinkin lui avait dit qu’il allait l’épouser lors de leur premier rendez-vous, Grody a répondu: «J’ai dit qu’il allait être très blessé parce que je n’allais épouser personne. Parce que je ne croyais pas en ça. Et ça résume en quelque sorte notre relation! «

Cependant, une promenade le long de leur jetée préférée et leur premier baiser ont changé d’avis.

« Nous avons passé tout l’après-midi à pleurer. Premièrement, je lui ai expliqué pourquoi je ne croyais pas au mariage, qui est une institution bourgeoise. Il a dit: » Que veut dire bourgeois? « »

Le couple est marié depuis le 15 juin 1980.

Les enfants de Mandy Patinkin – combien en a-t-il avec Kathryn Grody?

Au cours de leur mariage de 40 ans, ils ont mis au monde deux enfants. Ils ont eu deux fils, Isaac Patinkin en 1983 et Gideon Grody-Patinkin en 1987.

Les deux ont plongé leurs orteils dans le monde du divertissement en tant qu’acteurs.

Qui est Isaac Patinkin?

Le premier fils de Grody et Patinkin, Isaac, est né en 1983, ce qui fait de lui 37 ans.

Dans la même année de sa naissance, il a joué le bébé, Daniel Isaacson, dans le film Daniel avec son père.

Qui est Gideon Grody Patinkin?

Gideon Grody-Patinkin est le deuxième et dernier fils du couple.

Il est né en 1987, ce qui fait de lui 33 ans.

Gideon a également eu un avant-goût de la vie d’acteur dans une série documentaire de 2005 Def Poetry et un court métrage de 2008 Pas de chance.

La famille Grody-Patinkin fait des voyages de sensibilisation.

Kathryn Grody et son mari aiment voyager quand ils sont tous les deux libres de le faire. Ils aiment aller dans des endroits comme le Cambodge, la Grèce, la Serbie et, récemment, l’Ouganda.

Ils se rendent dans des endroits comme ceux-ci pour sensibiliser le public à la crise actuelle des réfugiés et pour «témoigner» de personnes dont la voix a été réduite au silence.

Au cours de leurs voyages, ils travaillent avec l’International Rescue Committee et l’American Jewish World Service pour rencontrer des réfugiés.

Quelle est la valeur nette de Mandy Patinkin?

La valeur nette de Mandy Patinkin est de 12 millions de dollars et La valeur nette de Kathryn Grody est 11 millions de dollars.

La famille de Mandy Patinkin – qui sont ses parents?

Patinkin est né d’une mère au foyer et écrivain de livres de cuisine Doris « Doralee » Sinton, et de l’exploitant de deux usines de ferraille, le père Lester Patinkin.

Les rumeurs de mort de Mandy Patinkin ne sont pas vraies.

Bien que les gens recherchent la mort de Patinkin, c’est un canular – il est toujours en vie et réalise des vidéos électorales avec sa femme sur sa page Instagram.