Corey Gamble ne rencontre-t-il que Kris Jenner pour son argent et son pouvoir? Son ex-petite amie a un jour averti le Momager de «  dormir avec un œil ouvert  »

Kris Jenner a tout pour plaire. Une carrière réussie, un empire commercial lucratif, une famille aimante, oh, et un jeune petit ami avec qui elle est plutôt amoureuse.

Après avoir divorcé de Caitlyn Jenner au début des années 2010, Jenner a commencé à sortir avec Corey Gamble, qui ne lui a montré que de l’amour depuis le début de leur relation. Pour les spectateurs, Jenner et Gamble ont une relation idéale et pourraient probablement rester ensemble pendant de nombreuses années à venir. Mais selon l’ex-petite amie de Gamble, il sort avec Jenner pour toutes les mauvaises raisons.

Depuis combien de temps Kris Jenner et Corey Gamble sortent-ils ensemble?

En 2014, Jenner a croisé la route de Gamble, tour manager et responsable du marketing musical, lors d’une fête d’anniversaire pour le créateur de mode Riccardo Tisci.

Quelques mois après leur première rencontre, le couple est devenu un couple officiel mais a réussi à garder secrets les débuts de leur romance. En 2015, Gamble faisait des apparitions sur L’incroyable famille Kardashian et accompagnement lors de somptueux voyages en famille avec le reste des Kardashian-Jenners.

Bien que beaucoup se soient demandé si la romance du couple durerait, car Jenner est l’aîné de Gamble de 25 ans, leur relation reste intacte. On a même demandé à Jenner à plusieurs reprises qu’elle et Gamble cherchaient à officialiser leur amour en nouant le nœud, mais elle a clairement indiqué à chaque fois qu’elle n’était pas intéressée à se remarier.

Ex petite amie de Gamble, Sheree Buchanan, questionne son engagement envers Jenner

Bien que beaucoup puissent voir que Jenner et Gamble sont assez amoureux l’un de l’autre, l’ex-petite amie du directeur de la musique n’est pas convaincue qu’il est aussi sérieux au sujet du célèbre momager qu’il le laisse croire.

Dans une interview accordée au Daily Mail en 2014, Sheree Buchanan, qui est sortie avec Gamble pendant trois ans, a déclaré qu’elle n’achetait pas que son ex-beau était fou pour Jenner. Au lieu de cela, elle pense que Gamble est un grimpeur social et utilise simplement la star de télé-réalité pour son propre gain personnel.

«Je connais Corey», dit-elle. «Il est tout au sujet du pouvoir et de l’argent et fera tout ce qu’il faut pour l’obtenir.

Buchanan avait déjà averti Jenner de ne pas épouser Gamble

En plus de l’appeler un utilisateur et un chasseur de renommée, Buchanan dit également que Gamble est un type de contrôle et de «harceleur» qui aime courtiser les «femmes brisées» lorsque leur confiance en soi est à son plus bas niveau.

« Il cherche ces femmes brisées et il sait très bien quoi dire pour renforcer votre confiance », a-t-elle déclaré. Mode de vie en 2014. «Il ne voulait pas que je traîne avec mes amis et voulait tout mon temps.»

Puisque Buchanan connaît le genre d’homme que Gamble est, elle a averti Jenner de garder un œil sur lui et l’a même exhortée à ne pas l’épouser.

«Elle devrait être prudente et dormir avec un œil ouvert», dit-elle. «Mon conseil à Kris est de ne pas épouser Corey. Kris a beaucoup de pouvoir et d’argent, et il veut en faire partie.

Bien qu’il soit peu probable que Jenner épousera Gamble, si elle le fait, Buchanan insiste pour qu’elle « obtienne d’abord un contrat de mariage! »

Kris Jenner est très content de Corey Gamble

Bien que Buchanan ait ses réserves sur la relation de Jenner et Gamble, il est assez clair que le couple n’est pas concerné par ceux qui remettent en question leur romance.

Au lieu de cela, Jenner et Gamble continuent de vivre le moment présent et profitent avec joie de leur relation d’un an. En fait, Jenner vient d’honorer Gamble pour son 40e anniversaire sur Instagram en partageant des photos d’eux ensemble ainsi qu’un doux message d’anniversaire pour le garçon d’anniversaire.

“Joyeux anniversaire @coreygamble !!! Tu es un homme tellement incroyable et je suis tellement reconnaissant et reconnaissant à Dieu de t’avoir mis dans ma vie !!! » Kris jaillit. «Chaque jour avec toi est une aventure et nous avons certainement la vie magique la plus incroyable.»

Chaque jour avec vous est une aventure et nous avons certainement la vie magique la plus incroyable. Merci d’être le meilleur partenaire, ami, confident, thérapeute, conseiller, star du voyage et partenaire de danse, et d’être toujours là pour mes enfants et mes petits-enfants. pic.twitter.com/BwrbB4ZMGA – Kris Jenner (@KrisJenner) 10 novembre 2020

«Merci d’être le meilleur partenaire, ami, confident, thérapeute, conseiller, star du voyage et partenaire de danse, et d’être toujours là pour mes enfants et mes petits-enfants. Nous vous adorons tous », a-t-elle poursuivi. «Merci de toujours veiller sur nous tous et de nous retenir. Tu me fais rire… et tu es vraiment la vie de chaque fête.

Jenner a conclu son message en écrivant: «Le fait que vous puissiez faire le grand écart est épique. Je t’aime bébé!!! »