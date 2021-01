Resident Evil 8: un système d’inventaire à un nouveau niveau?

Capcom a en Vitrine le 21 janvier 2021 montré ce que nous recherchons dans Resident Evil 8 être heureux de tout. Non seulement une démo jouable «The Maiden» est disponible sur le PS Store pour la PS5.

En plus de ça, il revient même Marchand d’armes de Resident Evil 4 dos et parallèle il y en a un autre Mode multijoueur Resident Evil Re: Versequi est un jeu autonome dédié.

Mais ce n’était pas tout ce que la vitrine avait à offrir. Les yeux pleins de ressources sont restés avec nouveau système d’inventaire suspendu, qui atteindra probablement un nouveau niveau dans RE8.

Resident Evil 8 avec le meilleur système d’inventaire?

Il semble que les développeurs ne pensent pas seulement au village et à d’autres éléments bien connus comme le revendeur sur « Resident Evil 4 ». Le système d’inventaire est également directement connecté au prédécesseur spirituel entrouverte, avec petites améliorations!

Capcom présente en détail comment cela Système d’inventaire et de fabrication travaux. Le système d’inventaire utilise quelque chose de similaire à celui de « Resident Evil 7 ». Mais il a été amélioré et est maintenant plus similaire à celui de Resident Evil 4.

Depuis RE7 dans lequel il pas de partenaire coopératif s’il y en avait plus, nous devons accorder plus d’attention à ce que nous transportons avec nous.

© Capcom

Le producteur Peter Fabiano explique que le nouveau système d’inventaire est un Combinaison de RE4 et RE7 représente. Nous voyons dans la vidéo de présentation que la mise en page est basée sur celle de RE4. Ici nous avons pour le moment 9 fois 5 places au début, cela résulte 45 emplacements (Par exemple, un fusil occupe 12 emplacements).

L’espace disponible dans l’inventaire peut être utilisé dans Agrandi pendant le jeu volonté. La gestion des ressources jouera un rôle très pertinent dans le jeu d’horreur de survie.

À partir de là, nous pouvons aller à un nouvel élément d’artisanat se rabattre sur quelque chose qui n’a jamais existé auparavant. Jusqu’à présent, nous avons pu combiner des herbes pour la guérison et de la poudre à canon pour muntion ou, par exemple, des objets «non fabriqués» pour des puzzles avec une option simple dans l’inventaire régulier.

Mais maintenant, il existe une entrée distincte pour «l’artisanat». Cela suggère que le système d’artisanat (avec le système de revendeur) a été beaucoup étendu:

© Capcom

Sommes-nous donc confrontés au système de gestion des ressources le plus complet que nous ayons jamais vu dans la série Resident Evil? En plus des options d’artisanat familières, il pourrait y avoir d’innombrables nouveaux objets que nous pouvons assembler. Dans tous les cas, il est logique de séparer un peu cet élément du reste.

Parce que Capcom a confirmé dans un communiqué de presse qu’il soi-disant recettes va donner. Et qu’auront-ils en réserve? Nous devrons attendre la réponse finale jusqu’à la sortie du jeu.

Resident Evil 8 Apparaît sur 7 mai 2021 officiel (sortie) pour la PS5, la Xbox Series X / S, la PS4, la Xbox One et le PC. Toutes les informations sur la démo « The Maiden » sont disponibles ici: