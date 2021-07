Love Alarm Saison 3: Date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



Jojo avait auparavant choisi entre Lee Hye Yeong & Hwang Sun Ah dans la deuxième série de « Love Alarm », mais cette réalité est si réelle que de nombreux utilisateurs sud-coréens de Netflix pourraient être curieux d’en voir plus.

Contrairement à la finale de la saison passée, l’épisode suivant se termine sur une note claire et ne laisse aucune trace des événements. Il a également une fin similaire au webtoon de Chon Kye Youthful. Il n’y a pas de matériel supplémentaire qui peut être ajusté pour la télévision.

À ce moment-là, quoi ? Même si cela semble désordonné, Netflix parie que « Love prudence ! » sera affiché. C’est un énorme succès dans le monde entier, avec une note IMDb de 7,1 et un système de support rempli d’étoiles.

Date de sortie de la saison 3 de Love Alarm

La première de la saison 1 a eu lieu en août 2019. La pandémie a provoqué un retard d’environ 8 mois dans la première de la deuxième saison. Il est finalement arrivé à destination en mars 2021. Les émissions de Netflix ont généralement un écart de 12 mois entre les saisons consécutives. Nous nous attendons à ce que Love Alarm revienne pour la saison 3 en 2022 si elle est renouvelée.

Combien de saisons de Love Alarm y a-t-il ?

Pour le moment, Love Alarm a deux saisons. La première saison était disponible en streaming en août 2019. La seconde, sortie en mars 2021, est plus récente.

La première saison montre le triangle amoureux de Kim Jojo, Lee Hye-Yeong et Hwang Sun Oh (Song Kang), mais le deuxième volet montre que Jojo trouve l’homme qui lui convient. Il n’y a pas de cliffhanger à la fin et le spectacle semble bien terminé.

Y aura-t-il une saison 3 de Love Alarm ?

Love Alarm La saison trois n’a pas encore été confirmée au moment d’écrire ces lignes. Nous tiendrons nos lecteurs informés si l’émission est renouvelée ou annulée.

Combien d’épisodes comprendra Love Alarm saison 3 ?

Love Alarm La saison 3 aura probablement de six à huit épisodes. C’est beaucoup compte tenu du total des deux premières saisons. La saison 1 contient huit épisodes, tandis que la saison 2 en a six. La durée de la saison ne devrait pas changer.

Quand est le tournage de la saison 3 de Love Alarm ?

Nous ne savons actuellement pas quand le tournage de la troisième saison de Love Alarm commencera. Il est impossible de spéculer, car cela n’a pas été confirmé. Nous vous tiendrons au courant si et dès que nous aurons des informations sur la production.

Selon IMDb, les profils des trois acteurs de Love Alarm n’indiquent pas qu’ils ont des projets en cours. Les acteurs semblent avoir du temps libre et sont impatients de reprendre le tournage de la série Netflix, si elle est approuvée.

– Publicité –