Les femmes sont plus à risque d’infections urinaires récurrentes

Les signes d’une possible infection des voies urinaires sont des brûlures, des douleurs au moment d’uriner, une envie d’aller aux toilettes tout le temps, un faible volume et une forte odeur ou du sang dans les urines. Selon la Société brésilienne de néphrologie, les femmes sont plus touchées, mais les enfants, en particulier les nouveau-nés, et les personnes âgées sont également à risque d’avoir ce problème.

L’infectologue Thaís Guimarães, de l’Hospital das Clínicas, Faculté de médecine, Université de São Paulo (USP), dit qu’il est très courant que l’urètre soit colonisé par des bactéries du tractus gastro-intestinal.

« C’est parce que, chez les femmes comme chez les hommes, l’urètre est très proche de l’anus, d’où sortent les selles. Lorsque ces bactéries parviennent à pénétrer dans l’urètre et à atteindre la vessie, elles provoquent une infection des voies urinaires, également appelée cystite. Si, par la vessie, il parvient à atteindre les reins, ils provoqueront une pyélonéphrite, une infection rénale, qui a tendance à évoluer vers des cas plus graves et nécessite une hospitalisation », explique-t-il.

L’utilisation de savons intimes peut aider à minimiser le problème. « Parce qu’ils ont un pH acide, cela peut provoquer une modification du microbiote autour de l’urètre, en particulier chez les femmes qui ont des infections urinaires récurrentes, car ils réduisent la quantité de bactéries présentes dans la région. »

La gynécologue et obstétricienne Fernanda Torras est d’accord avec sa collègue, mais souligne que l’analyse doit se faire au cas par cas. « La flore vaginale a un pH naturellement acide, avec des bactéries qui aident à prévenir les infections. Certains savons, y compris intimes, contiennent des composants chimiques qui modifient le pH vaginal, éliminant les bactéries qui aident à défendre la région et interférant avec le fonctionnement du système immunitaire vaginal.

Cependant, souligne Fernanda, en cas d’infection des voies urinaires (UTI), l’idéal est de suivre les recommandations du médecin, qui peuvent inclure l’utilisation d’un savon spécifique ou même une suspension de celui-ci, en utilisant uniquement de l’eau pour laver la région.

Diagnostic

Le diagnostic d’infection urinaire se fait par l’examen clinique, en fonction de l’état et des tests physiques et biologiques. Un examen ordonné par un médecin peut confirmer la suspicion et procéder au traitement indiqué. « Le diagnostic de certitude est donné par l’uroculture. Le seul traitement contre l’infection urinaire est l’antibiotique, le seul médicament qui tue les bactéries qui causent la maladie. Il existe d’autres types de médicaments pour la douleur ou la prévention, mais pas pour le traitement », ajoute le gynécologue.

On estime que les infections urinaires surviennent chez jusqu’à 30% des femmes à un moment donné de leur vie. Il y a un pic d’incidence au début de la vie sexuelle, pendant la grossesse et une augmentation progressive après la ménopause, explique Fernanda. « En cas d’infection urinaire récurrente, il est nécessaire de consulter un spécialiste pour évaluer s’il existe un facteur prédisposant et indiquer la meilleure méthode de prévention à utiliser. Les infections urinaires de la vessie ou de l’urètre, si elles ne sont pas traitées, peuvent monter et évoluer vers une pyélonéphrite [infecção do rim]. Bien que dans la plupart des cas, il s’agisse d’une maladie réversible, si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer vers une maladie rénale chronique, voire une septicémie et la mort »

Une infection urinaire récurrente survient lorsqu’une personne a plus de trois infections urinaires en six mois, ou plus de six en un an. Dans ce cas, une enquête médicale est nécessaire pour vérifier qu’il n’y a rien qui obstrue le système urinaire.

La prévention

La cause la plus fréquente de pathologie obstructive du système urinaire est la présence de calculs, communément appelés calculs, explique l’infectologue Thaís Guimarães. « Lorsque les calculs sont petits, ils peuvent être expulsés naturellement, mais parfois de très gros calculs doivent être enlevés chirurgicalement. »

Une bonne hygiène intime de la région génitale après une selle ou un rapport sexuel est le meilleur moyen de prévenir les infections. Le contrôle du diabète est également très important pour minimiser le problème. Éviter l’utilisation de vêtements serrés et de culottes humides contribue également à la prévention, en plus d’entraver la prolifération des champignons et de la vulvovaginite.

Le gynécologue a également d’autres recommandations pour prévenir le problème : « avoir des relations sexuelles avec une vessie relativement pleine et uriner tôt après les rapports sexuels. Buvez beaucoup de liquide et évitez les longues périodes sans uriner »,

Thais recommande également l’utilisation de la canneberge. « Les extraits de canneberge réduisent la capacité des E. coli uropathogènes à adhérer à l’épithélium des voies urinaires. Escherichia coli est la bactérie responsable d’environ 80% des infections urinaires et est un micro-organisme normal de notre flore intestinale. Certaines souches sont virulentes et souvent responsables d’infections urinaires.

Les femmes doivent également faire attention au choix des méthodes contraceptives. « L’utilisation de diaphragmes, de capes cervicales et de spermicides augmente le risque d’infection urinaire récurrente et peut altérer la flore vaginale. » Le médecin conseille également l’utilisation d’œstrogènes topiques chez les femmes ménopausées, surtout si elles ont des infections urinaires récurrentes.