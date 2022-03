FICUNAM 12, la joie de sentir à nouveau le cinéma au cinéma

À peine deux ans après avoir changé nos vies avec le confinement et les peurs en tout genre, beaucoup de gens osent à peine reprendre ces activités qu’ils menaient normalement avant la pandémie. Il existe plusieurs cas de personnes qui ont subi des tragédies dans leur famille à cause du virus et ont appris à vivre avec certaines peurs, notamment en se rendant dans des endroits surpeuplés pour éviter d’être infectées. Aux salles de cinéma, par exemple. Mais avec FICUNAM 12 il y avait ceux qui avaient confiance en eux pour retourner au cinéma.

Lors du premier week-end du festival, l’exposition de films dans les salles situées au sein du Centre Culturel Universitaire a attiré un nombre considérable de publics d’âges différents. Malgré l’utilisation des masques faciaux comme mesure sanitaire actuelle, les regards échangés ont permis de déceler l’enthousiasme de quelques visages. C’était la joie de se reconnecter et d’interagir avec les cinéphiles en personne.

« Voir un film sur grand écran est une expérience sensorielle unique que rien ne peut remplacer, c’est l’essence même du cinéma. Au-delà des films, il me semble qu’un festival est une rencontre humaine et le contact humain manquait déjà. Nous avions aussi besoin de parler après avoir vu les films, d’en discuter, de nous battre. Ça me fait plaisir de voir que les gens réagissent car ça n’a pas été facile de fréquenter les salles en général avec la pandémie », Sébastien Blayac, programmeur FICUNAM, me le dit.

Tu as raison. Après des expositions avec des titres comme Dialogues d’exil (par Raúl Ruiz, 1975) ou Troisième année (de Jacques Doillon, 2021), les spectateurs quittaient les salles en direction des food trucks installés sur l’esplanade de la Espiga pour les commenter en mangeant quelque chose, ou ils l’ont fait avec un café entre les deux lorsqu’ils étaient assis à proximité du CCU en attendant une prochaine fonction.

Des commentaires politiques du type « il m’a semblé que cela montre une nette tendance à gauche » aux réflexions personnelles du type « c’est pour ça que j’y pense beaucoup d’avoir des enfants », les expressions découlaient de sentir à nouveau les films où ils peuvent se sentir mieux, le cinéma.

Il y avait ceux qui avaient même envie de se connecter avec l’obscurité d’une pièce et les histoires projetées sur grand écran. « J’ai passé le confinement avec mes parents et mes frères. Ils ont pris l’habitude de regarder des séries. Il est arrivé un moment où ça m’a rassasié, ça m’a désespéré. Quand ils ont annoncé le festival je n’y ai même pas pensé, j’ai vite acheté des billets pour les films qui m’intéressaient. Je serai là toute la semaine. » a partagé Luis Alejandro Díaz, un jeune universitaire qui a eu le Covid-19 comme ses parents, son père étant le plus touché. « Oui, c’était sérieux pour nous. C’était très pénible, c’est un sentiment terrible. C’est pour ça que je viens aussi pour me distraire », a-t-il été sincère.

FICUNAM 12 a également été l’occasion de remonter le temps pour revivre l’étape de la rencontre de couples qui se sont rencontrés il y a trois décennies en tant qu’étudiants de l’UNAM et sont sur le point de devenir grands-parents, ou le sont déjà. Au lieu de miser sur le fait d’aller dans un complexe de chaînes commerciales, l’une d’entre elles a préféré se rendre à l’affiche du festival car le sang de couguar appelle. Ils analysaient quel film regarder, quelle filmographie étrangère retenait leur attention, ils se demandaient s’ils choisissaient entre les deux ou en choisissaient un chacun.

Parmi les cinéphiles enthousiastes qui ont quitté une salle en voulant commenter des films avec leurs compagnons se trouvait le critique de cinéma Jean-Christophe Berjon, qui a exprimé sa joie de voir comment différentes vignettes de cinéphilie ont surgi dans le cadre d’un événement qui a suscité des émotions sans fin chez les participants. : « Le cinéma a beaucoup à nous apporter pour l’équilibre mental, sensoriel, émotionnel et même politique. Vive le cinéma ! »

Il y avait aussi ce spectateur qui venait pour la première fois au FICUNAM et demandait dans le stand d’information quel film il recommandait.« Tous », ont-ils répondu. Ils ne lui ont pas menti. Quel que soit le film, quel que soit le théâtre, à ce moment-là, je n’avais toujours aucune idée que j’allais me livrer à l’expérience de ressentir les histoires d’une manière particulière après tout ce que la pandémie nous a apporté. Et tout comme lui, nombreux et nombreux. Ils se sont sentis à nouveau, nous avons ressenti à nouveau les films dans le lieu pour lequel ils ont été conçus.

