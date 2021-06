Ed Sheeran annonce son retour en musique avec « Bad Habits »

Après une longue attente, les fans d’Ed Sheeran ont enfin reçu la confirmation du chanteur de la sortie d’une nouvelle chanson intitulée « Bad Habits », qui devait sortir en public le 25 juin, étant sa première sortie en solo depuis l’arrivée de « Plus heureux » en 2018.

Sheeran accompagne cette annonce spéciale d’une photographie promotionnelle dans laquelle il se présente déguisé en vampire, une tenue avec laquelle il a été vu plus tôt cette année lors d’un tournage à l’intérieur d’un centre commercial du sud de Londres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bo Burnham annonce un nouvel album avec des chansons de « Inside »

J’ai travaillé en studio ces derniers mois et j’ai hâte que vous entendiez « Bad Habits ».

« J’essaie toujours de pousser ma musique et moi-même dans de nouvelles directions et j’espère que vous l’entendrez sur le nouveau single. C’est formidable de revenir », a déclaré Sheeran à ses fans, qui lanceront également le thème sur scène lors de sa prochaine participation à l’émission spéciale que l’UEFA (Union des fédérations européennes de football) diffusera le 25 juin via TikTok.

Lors d’une conférence le mois dernier avec BBC Radio 1, Ed Sheeran a annoncé que ce nouveau single sera très différent de son précédent matériel. « Mon premier single était censé être sorti maintenant et je devais le jouer sur One Big Weekend », a-t-il commenté lorsqu’on l’a interrogé sur son nouvel album très attendu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Coldplay se lance dans un voyage stellaire avec « Higher Power »

Offrant quelques indices sur sa nouvelle ère musicale, Sheeran a noté qu’il utiliserait un groupe d’accompagnement pour la première fois de sa carrière, et que cela ressemblait à « la prochaine étape » car c’est la première fois qu’il commence à l’utiliser à son concerts. .

Après la sortie de son album « Divide » en 2017, qui comprenait des morceaux tels que « Shape of You » et « Galway Girl », Ed Sheeran figurait sur l’album « No. 6 Collaborations Project »en 2019, qui a comporté la participation de Justin Bieber, Eminen, Cardi B, Camila Cabello, parmi beaucoup d’autres. Il n’y a pas encore de date pour son nouvel album.