Lorde partage son côté satirique avec « Mood Ring »

L’attente est terminée et il ne reste que quelques jours à Lorde pour sortir au public « Solar Power », son troisième album studio très attendu, l’auteur-compositeur-interprète néo-zélandais a donc préparé un nouveau clip vidéo intitulé « Mood Ring ». , qui est présenté comme le troisième single de ce matériau.

« Je ne ressens rien / Je continue à regarder ma bague d’humeur / Dis-moi comment je me sens / Flottant loin, flottant loin », chante Lorde dans un rythme qui semble imiter le style de la musique pop du début des années 2000, qui ressemble à un élément simplement satirique dans une chanson qui pourrait critiquer la fausse « vibe positive ».

A travers une déclaration, Lorde assure qu’il s’agit d’une chanson qu’il a trouvée très drôle, et qu’au moment de l’enregistrement de l’album il s’est immergé pleinement dans la culture des années 60, la vie en commun et vouloir recommencer en restant à l’écart. de la société.

Lorde dit que l’une des choses qui ont émergé en parallèle à l’enregistrement de l’album était cette culture de spiritualité, de bien-être, de cristaux, de lecture de tarot et ce genre de choses dans lesquelles elle et ses amis ont barboté. « Et j’ai pensé: ‘Je pense qu’il y a une chanson pop là-bas.’ C’est donc mon regard extrêmement satirique sur toutes ces vibrations », a noté le chanteur.

Il s’agit du deuxième single de Lorde cette année après « Stoned At The Nail Salon » et « Solar Power », qui donne le titre de son album. À propos de ce matériel, qui a été coproduit par Jack Antonoff, le chanteur a expliqué qu’il s’agit « d’une célébration du monde naturel, d’une tentative d’immortaliser les sentiments profonds et transcendants d’être à l’extérieur ». « Solar Power » sera mis en vente ce vendredi 20 août.