Quel est le personnage que Mark Hamill joue dans The Sandma

l’étoile de guerres des étoiles a été choisi pour faire partie de cette nouvelle et ambitieuse fiction Netflix qui arrive aujourd’hui sur la plateforme de diffusion.

© GettyMark Hamill a fait des voix en tant que Joker dans Batman et Skeletor dans Masters of the universe.

Pendant des années, les fans de Neil Gaman Oui L’homme de sable ils rêvaient (ha !) avec la possibilité de voir Morphée et tous les personnages comiques ont leur adaptation dans une série ou un film. Après une longue attente, ce vendredi est venu au catalogue de Netflix la première saison de l’action en direct destinée à raconter les histoires de ce monde fantastique apparu à la fin des années 1980 et dont le tirage a duré jusqu’en 1996.

L’homme de sable raconte l’histoire de MorphéeAussi connu comme rêve et le protagoniste d’une légende racontée aux enfants, qui dit que Marchand de sable leur fera faire de beaux rêves. L’histoire commence par Roderick Burgess et un entourage d’adeptes qui prévoient d’attraper la mort faire revivre l’un des fils de Roderick. Cependant, quelque chose ne va pas dans le sort et celui qui est piégé est Morphéequi est enfermé depuis un siècle.

C’est le point de départ de la version de L’homme de sable qui est arrivé ce vendredi Netflix et qu’il aura une première saison de 10 épisodes qui sont tous disponibles à regarder à partir d’aujourd’hui. Il n’a pas encore été confirmé s’il y aura un nouvel épisode, même s’il est clair que la fin reste ouverte et laisse des questions inachevées pour le N rouge prendre la peine de donner le feu vert à une autre saison de cette émission.

L’un des points forts de L’homme de sable Cela a à voir avec la sélection du casting. Tom Sturridge a été choisi pour jouer dans cette série fantastique, dans un casting qui comprend divers talents tels que Gwendoline Christie (Jeu des trônes), Châles de danse (Jeux de trônes, Extraterrestre 3), David Thewlis (Harry Potter) Oui Patton Oswalt (Heureux!), pour ne citer que quelques visages familiers. Mais quand il s’agit d’étoiles, il est impossible de ne pas en parler Marc Hamilembauché pour donner vie Tête de citrouille Merv. Cela avait été révélé dans Semaine Geek de Netflix.

+Qui est Merv Pumpkinhead

Les lecteurs les plus fidèles de L’homme de sable Ils doivent être très clairs sur de qui ils parlent lorsqu’ils mentionnent Tête de citrouille Merv, ce personnage qui présente de nombreuses similitudes avec un épouvantail. Mais comme dans la première saison de la série Netflix on ne l’a pas vu autant, ceux qui ne sont pas imprégnés de l’histoire de Neil Gaman ils peuvent avoir des doutes. Tête de citrouille Merv est une sorte de concierge qui travaille dans le Monde de rêves et est apparu pour la première fois dans le cinquième volume de la bande dessinée. Reconnu pour ses qualités de farceur, le personnage incarné par Marc Hamil est en charge de la construction, de l’entretien et de la démolition des structures faisant partie du Monde de rêves.

