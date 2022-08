Beaucoup de fois la stabilité n’implique pas le bonheur. Imaginez être marié ou marié depuis trois décennies avec quelqu’un avec qui vous avez construit une maison avec tout le confort possible, mais malgré tout, dans cet espace de sécurité, dans ces habitudes routinières et même vides, il manque quelque chose d’essentiel : l’étincelle. Ou son synonyme : le plaisir ni plus ni moins…oui, le plaisir ! Jouissance, plaisir, tout ce qui nous fait nous sentir vivants d’une certaine manière. Pendant des années, les femmes ont été éduquées pour être ce qui était considéré comme une « dame ». Ils ont atteint un certain âge et c’était déjà un devoir de l’époque, « chercher » un homme avec qui fonder une famille.

De votre propre souhait ? La plupart du temps non, mais cela n’avait pas trop d’importance de toute façon. Cela a été fait parce que la société l’exigeait ainsi et cela suffisait. Les femmes de plusieurs générations ont dû renoncer à leurs désirs… désirs de vivre la vie qu’elles souhaitaient vraiment pour devenir des « dames de maison » avec pour seule fonction de plaire, d’abord, à leurs maris puis à leurs enfants. Et ainsi, se consacrer essentiellement aux tâches appelées « soin » en laissant de côté complètement dans presque tous les aspects… et l’on pourrait bien être le sexuel. Rester aux côtés d’une personne « jusqu’à ce que la mort nous sépare » n’était pas une blague et décider de devenir le « mouton noir » pour rompre avec ce paradigme n’était pas si simple et tout le monde ne « risquait pas ».

Disons que quelque chose de similaire est arrivé à Nancy. Peut-être que votre exemple est plus contemporain. Elle a réussi à poursuivre une carrière et à rester financièrement indépendante des finances de son mari, avec qui elle a été mariée pendant 31 ans. Cependant, pendant ces années, il n’était pratiquement jamais heureux, mais il est resté par sécurité ? Peu importe, puisque maintenant deux ans après la mort de son mari, Nancy est prête à faire tout ce qu’elle ne s’est jamais autorisée à apprécier pendant qu’elle était avec lui, par exemple, dans le sexe… mais qui est Nancy ? Nancy Stokes est la protagoniste de Bonne chance grand lionun film réalisé par sophie hyde et avec scénario Marque Katy qui est magistralement interprété par emma thompson.

Dans ce film, cette femme de 60 ans veut vivre ce qu’elle ne pourrait pas faire seule ou avec son mari. Ainsi, via une application, il engage une jeune travailleuse du sexe nommée Grand Lioninterpreté par Daryl McCormack, qui est prête à réaliser tous ses fantasmes comme et quand elle le souhaite. De cette façon, la bande commence avec Nancy qui l’attend dans une chambre d’hôtel qui semble être située en Angleterre. On peut la voir nerveuse et pas tout à fait sûre de ce qu’elle veut « encourager » à faire, mais elle reste quand même jusqu’à ce que finalement le sophistiqué et doux Leo frappe à sa porte.

C’est le début d’un ensemble de séquences et de dialogues simples mais profonds qui réfléchissent logiquement sur le sexe, le désir, mais aussi sur les préjugés, la culpabilité et la honte. Oui, la honte est le grand sujet de ce film britannique. Au fur et à mesure que l’intrigue narrative se déroule, qui se déroule pratiquement seule dans cette pièce, il est révélé comment ce sentiment a toujours été immergé dans la vie de Nancy. Elle veut savoir-SE, sentir-SE et découvrir son corps comme jamais auparavant. Mais le blocage, l’auto-jugement non seulement de ses fantasmes mais aussi de sa silhouette et de son apparence jouent un rôle fondamental dans la première moitié du film.

Et ici, le rôle de Leo compte. Mais pas parce qu’il est présenté comme « l’homme sauveur » qui est représenté dans les films de princes et princesses d’antan où l’homme venait sauver la femme du malheur. Non, Leo, il apparaît comme un jeune homme sensible qui permet à Nancy de se détendre. Incontestablement, la figure de Leo Grande pose ou fait chair une véritable déconstruction masculine. Ainsi, la sexologue elle-même l’avait considéré cecilia ce lors de la présentation du film à Buenos Aires. « Élevez un nouvel homme », il tenait à l’époque. Et il avait raison. Lion se déplace avec aisance favorisant la communication avec son partenaire. Grâce à cette façon d’être, elle construit une atmosphère chaleureuse qui permet à Nancy de s’ouvrir et de lui raconter tout ce qui s’est passé.

D’un autre côté, Bonne chance, Grand Léo. Il a la capacité d’interroger des personnes de tout sexe et de tout âge. Car, oui, une des choses auxquelles Nancy doit faire face est la pudeur de non seulement avouer à Leo qu’elle n’a jamais eu d’orgasme, mais aussi qu’elle a honte de s’engager sexuellement à son âge, comme si ce n’était qu’une affaire de personnes moins de 30 ans. Mais cette pensée n’est pas une coïncidence ou exclusive à ce personnage fictif. Depuis des années, un imaginaire socioculturel s’est construit autour du sexe au point de faire croire qu’il ne s’agit que de jeunes. Ainsi, ceux qui s’y intéressent après un certain âge sont les fameux « vieux libidineux ou sales ». Le film parvient également à rompre avec cela. Le sexe est si important dans la vie d’une personne, qu’elle ait entre 20, 40 ou 70 ans.

Il faut dire que la bande a cette faculté de botter le plateau et de faire bouger les morceaux disposés dans l’esprit des différents publics. C’est que les insécurités et les tabous auxquels Nancy est confrontée sont également vécus par des personnes d’autres générations aujourd’hui, étant les protagonistes de relations vides et sans aucun lien sexuel, souvent le produit de ne pas savoir ce que nous voulons vraiment. Cette déconnexion, cette méfiance envers l’autre, parfois, est justement due au manque d’éducation sexuelle complète, au manque de connaissances et d’expérimentations personnelles préalables au contact avec l’autre. Comment cette autre personne va-t-elle savoir ce que vous aimez si vous ne le faites pas ?

Le film propose un voyage formidable et intéressant à travers la vie des deux personnages, tout en créant un espace intime et sûr. Par conséquent, le dialogue et le consentement sont les facteurs nécessaires pour que les deux finissent par se sentir à l’aise et, finalement, pour se transformer complètement.

Bonne chance, Grand Léo. c’est une sorte d’ode à la libération et à l’éradication des tabous et des préjugés, mais c’est surtout un hymne à l’amour de soi. L’une de ses meilleures scènes est peut-être celle qu’Emma Thompson « gâche » dans l’édition spéciale du Festival du film de Berlin de ce 2022. Là, il a déclaré que la séquence dans laquelle il se regarde complètement nu dans le miroir est « l’une des plus complexes de toute sa carrière » car elle a secoué sa vie et ses pensées au-delà de l’actrice. « Les femmes ont été amenées à détester nos corps parce qu’elles nous montrent tout le temps des corps toniques et travaillés », analysé dans ce même discours. Et, oui, encore aujourd’hui (mais pas comme il y a quelques années), les réseaux sociaux et la publicité ne font que construire des stéréotypes hégémoniques de la beauté qui ne représentent pas les millions et les millions de femmes dans le monde.

Le film nous invite à célébrer notre corps tel qu’il est et à en profiter à tout moment, avec qui et à tout âge. Bien que cela puisse sembler cliché, ce film est à voir absolument. En seulement 97 minutes, Bonne chance, Grand Léo. Elle nous libère de la honte injustifiée et des schémas archaïques qui entachent nos vies de préoccupations et de raisons sans signification. Il nous invite à cesser de prêter attention à « ce qu’ils vont dire » et à apprécier le sexe de la manière la plus naturelle possible.

Par ailleurs, que dire des performances de ses protagonistes Thompson Oui McCormack, un acteur irlandais quasi inconnu de 29 ans qui, avec cette performance, se prépare à une solide carrière au cinéma. L’alchimie entre les deux acteurs est indéniable et leur symbiose est essentielle pour que le génie du scénario qui compte quelques gags humoristiques et ironiques soit vraiment crédible.

Bonne chance grand lion Déjà peut être vu dans les salles en Argentine. Pendant en Espagne, sa première est prévue pour début septembre.

