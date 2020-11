Désolé, Black Widow ne sera pas en première sur Disney +

Avec l’annonce que Wonder Woman 1984 passera désormais en streaming le jour même de sa sortie en salles, tous les yeux sont rivés sur Marvel dans la même position. Veuve noire. Eh bien, il s’avère que, malgré que Disney cherche à apporter plusieurs versions de haut niveau à son service de streaming Disney +, y compris Emma Stone Cruella et le film réalisé par Robert Zemeckis Pinocchio, il n’est actuellement pas prévu de faire de même avec la prochaine sortie MCU.

Peu de temps avant que Warner Bros ne révèle que Wonder Woman 1984 serait envoyé à HBO Max le 25 décembre sans frais supplémentaires pour les abonnés, la vice-présidente exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, a déclaré ce qui suit à propos de Veuve noire sortant sur Disney +, « Il me semble que nos films sont des films destinés à la distribution en salles. Nous avons toujours dit que nous croyons aux différents formats, et il est très important de maintenir la coutume, la tradition, de regarder certains films en communauté. »

« Avec Avengers: Fin de partie nous l’avons fait comme d’habitude: tous les vendredis avant la sortie d’un film, nous allons le voir avec des gens qui ne l’avaient jamais vu « , a-t-elle poursuivi. » Si vous le voyez avec ces 500 personnes, ou les 1000 personnes, ou les 100 personnes qui étaient au cinéma, ce que tu ressens quand tu vois ce film avec d’autres personnes est quelque chose de très différent de ce que l’on peut ressentir dans le salon avec les quatre, cinq ou six personnes qui habitent chez toi. «

Bien sûr, comme Wonder Woman 1984 a maintenant prouvé, cette situation de diffusion en continu évolue constamment dans le contexte mondial actuel. La réalisatrice Patty Jenkins insiste depuis des mois sur le fait que la suite de DC ne serait pas publiée sur HBO Max, mais il est clair que quelque chose a changé, ouvrant la possibilité que la même chose se produise pour Veuve noire.

Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des Avengers fondateurs, révélant même des détails concernant la célèbre mission à Budapest. À la naissance, la veuve noire, alias Natasha Romanova, est confiée au KGB, où elle est préparée pour devenir l’agent ultime. Lorsque l’URSS éclate, le gouvernement tente de la tuer, avant que l’action ne se déplace vers l’actuel New York, où elle travaille maintenant comme agent indépendant. Maintenant, Natasha Romanoff se retrouve soudainement seule et obligée de faire face à une conspiration dangereuse liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Veuve noire stars Scarlet Johansson reprenant le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow, Midsommar’s Florence Pugh comme Yelena Belova, Choses étranges star David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, Avengers: Endgame’s William Hurt comme Thaddeus Ross, Les défunts Ray Winstone comme Dreykov, Le conte de la servante star OT Fagbenle comme Rick Mason, et Les favoris Rachel Weisz comme Melina Vostokoff.

Marvel Studios a récemment repoussé toute sa gamme sur grand écran, avec Veuve noire devrait maintenant ouvrir le 7 mai 2021, plus d’un an après sa sortie prévue. Tous les deux Veuve noire et Éternels devaient sortir en salles cette année, mais cela ne se produira plus, le premier devant sortir en salles le 7 mai 2021, le second devant sortir le 5 novembre 2021. Shang Chi et la légende des dix anneaux a également été retardé et doit maintenant être publié entre Veuve noire et Éternels le 9 juillet 2021, avec Spider-Man 3 maintenant prêt à entrer dans les cinémas le 17 décembre 2021. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Black Widow, Wonder Woman 2, Streaming, Disney Plus