Peut-on voir Bullet Train en streaming ?

Le film mettant en vedette Brad Pitt et Joey King est sorti en salles cette semaine. Il a été réalisé par David Leitch, le responsable de piscine morte 2.

©IMDBBrad Pitt est Ladybug.

Les films d’action sont de retour. Cette semaine, la première du tant attendu Train à grande vitessefilm mettant en vedette Brad Pitt et Joey Kingqui a dans sa distribution des personnages tels que Bryan Tyree Henry, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock et Michael Shannon. C’est une histoire avec des influences claires de la culture japonaise qui est chargée de rendre hommage dans plusieurs des séquences d’action. Le résultat est un film amusant d’une durée d’un peu plus de deux heures qui ne laisse pas de répit au spectateur.

L’histoire de Train à grande vitesse tourne autour d’un entrepreneur privé dont le nom de code est coccinelle (coccinelle), joué par Brad Pitt, qui doit monter dans un wagon au Japon, voler une mallette et descendre au plus vite. Le problème est qu’un grand nombre de meurtriers et de criminels voyagent dans ce train, et les objectifs de tous se croisent, devenant un problème pour remplir leurs différentes missions, toutes liées par un facteur commun.

Distribué par images sony, Train à grande vitesse Il est arrivé en Amérique latine en même temps qu’aux États-Unis, où il devrait faire ses débuts avec au moins 30 millions de dollars au box-office. Avec le niveau de casting dont il dispose, on s’attend à ce qu’il devienne l’une des sorties les plus importantes du mois d’août et qu’il soit à l’affiche pendant plusieurs semaines. En ce sens, la grande question est de savoir quand ce titre pourra être apprécié sur les plateformes de diffusion.

Tout d’abord, il faut préciser que, alors qu’aux États-Unis images sony signé un accord avec Netflix pour distribuer leurs films, en Amérique latine la plupart des productions peuvent être vues à travers hbo max. Ce fut le cas pour les deux dernières grosses sorties du studio, Spider-Man : pas de chemin vers la maison Oui Inexploréqui avait Tom Holland comme protagoniste. Si la logique est remplie, il faudra attendre entre quatre et cinq mois pour pouvoir voir Train à grande vitesse par diffusion en continu ; Alors que le film de homme araignée est sorti en salles en décembre 2021 et a atteint hbo max en juillet, Inexploré il a été créé en février et a également été vu à partir de juillet. La date officielle n’a pas encore été confirmée.

+La connexion entre David Leitch et Brad Pitt

En plus de l’avoir choisi pour jouer dans ce film, David Leitch entretient un lien particulier avec Brad Pitt. C’est ce lien qui, par exemple, a permis à l’acteur de 58 ans de faire une courte apparition dans piscine morte 2 qui était dirigé par lui-même Leitch. La relation entre les deux trouve son origine dans le passé du cinéaste, qui a débuté dans l’industrie dans le domaine des cascadeurs. David Leitch C’était deux fois le risque de Brad Pitt dans l’un des meilleurs films de sa carrière : Le club de combatdirigé par David Fincher en 1999.

