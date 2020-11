Quel âge avait Diana quand elle a rencontré Charles? La vraie histoire derrière The Crown expliquée

Les téléspectateurs de la saison 4 de Crown ne font que réaliser l’énorme différence d’âge entre la princesse Diana et le prince Charles.

La Couronne La saison 4 est enfin là et elle présente Diana, mais les fans ne peuvent pas se remettre de son âge quand elle a rencontré Charles.

Hier (15 novembre), La Couronne la saison 4 est sortie sur Netflix et c’est déjà l’émission numéro 1 sur la plateforme. Comme taquiné l’année dernière, la saison 4 voit Magaret Thatcher (Gillian Anderson) et la princesse Diana (Emma Corrin) rejoindre la série et c’est tout aussi dramatique qu’on pourrait s’y attendre. Tout comme les saisons précédentes, la saison 4 est basée sur la véritable histoire de la famille royale.

LIRE LA SUITE: Les fans de la Couronne sont horrifiés par la façon dont le prince Charles traite Diana dans la saison 4

L’émission est remplie de moments choquants, mais c’est la différence d’âge entre Charles et Diana qui brise Internet.

Quelle est la différence d’âge entre Charles et Diana?

Quel âge avait Diana quand elle a rencontré Charles? Leur différence d’âge dans The Crown a expliqué. Image: Photothèque Tim Graham via Getty Images, Netflix

Lady Diana a été présentée pour la première fois au prince Charles alors qu’elle n’avait que 16 ans en novembre 1977. Elle est née le 1er juillet 1961. Charles, en revanche, avait 29 ans lorsqu’ils se sont rencontrés. Il est né le 14 novembre 1948. Charles sortait avec la sœur aînée de Diana, Sarah à l’époque. Charles a rencontré Diana après qu’elle et Sarah soient allées le regarder jouer au polo.

Charles aurait eu un intérêt romantique immédiat pour Diana. Cependant, ce n’est qu’au milieu des années 1980, lorsque Diana avait eu 18 ans, qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Il a ensuite proposé à Diana en février 1981 et ils se sont mariés en juillet de cette année. Étant donné que Diana était encore enfant quand elle a rencontré Charles, beaucoup de gens sont choqués par leur différence d’âge.

Un spectateur de La Couronne tweeté: « J’avais aujourd’hui des années quand j’ai appris que Charles avait 29 ans quand il a rencontré une Diana de 16 ans et qu’il a dit ‘Je me souviens avoir pensé à quelle fille de 16 ans très joyeuse et amusante et attirante' », aux côtés d’un Les intermédiaires meme dans lequel Simon dit: « Je ne sais pas, je pense que c’est un peu loufoque. » Il est depuis devenu viral.

Un autre fan a tweeté: « Eww quelques scènes et nous avons grandi Charles étant amoureux d’une Diana d’âge scolaire. »

On parle beaucoup de Margaret Thatcher sous le charme de Gillian Anderson dans @netflix #La Couronne mais j’ai été induit en erreur par l’appariement à l’écran de Charles et Diana. Emma et Josh semblent beaucoup plus âgés. Elle avait 16 ans lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois et seulement 19 ans lorsqu’ils sont fiancés. Il avait 32 ans. pic.twitter.com/mY7wbsJeTi – ɪ ᴀᴍ ʟɪᴀᴍ (@jobarfcreepy) 16 novembre 2020

qui allait me dire que diana spencer avait dix-huit ans quand charles, trente et un ans, a commencé à sortir avec elle ?? je devais juste le découvrir auprès de la couronne ??? – Abby (@am_dolan) 16 novembre 2020

la cruauté absolue de Charles et Camilla non seulement d’avoir leur liaison, mais aussi de se moquer de Diana et de lui dire de la merde et de la traiter immature quand ils étaient dans la trentaine quand Diana avait JUSTE avoir 20 ans avant le mariage … ELLE était le problème #La Couronne pic.twitter.com/RSBUNGwPBH – future nominée aux Emmy Awards Emma Corrin (@ beaarthur85) 16 novembre 2020

Diana est décédée alors qu’elle n’avait que 36 ans en 1997. Charles a épousé plus tard Camila Parker Bowles en 2005. Il a actuellement 72 ans.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂