En conférence de presse, les acteurs d’El Marginal ont analysé la saison 4 : "Récupère l’essence du premier"

En Argentine, le drame carcéral a été exploré à différentes reprises à la télévision et aussi au cinéma, cependant, la proposition de La frange C’est peut-être celui qui a approfondi le sujet et celui qui a le plus interpellé le public. En fait, ce n’est pas un hasard si nous parlons de la première de la quatrième saison, soit dit en passant, très attendue par les fans de la production en charge de Netflix, Underground et Telemundo Streaming Studios.

Créé par Sébastien Ortega (Un coq pour Esculape) Oui Adrien Caetano (Chronique d’une évasion), La frange suit la vie d’un ex-policier nommé Miguel Palacios, qui doit s’infiltrer dans la prison de San Onofre pour enquêter sur ce qui lui est arrivé. Luna Lunatti, la fille adolescente d’un puissant juge argentin. Là, il deviendra pasteur et devra veiller à ce que personne ne révèle sa véritable identité, en particulier les frères Borges, dirigeants de cette prison et responsables de l’enlèvement de la jeune femme.

Malgré le fait que la première saison se soit terminée de manière très tendue avec l’incendie de la prison de San Onofre, les créateurs ont décidé que les deuxième et troisième saisons deviendraient la préquelle de cet épisode numéro 1. En ce sens, l’attente de la quatrième C’est immense puisque les événements survenus à Onofre vont être repris. En fait, les protagonistes de la série eux-mêmes en ont parlé lors d’une conférence de presse, quelques jours seulement avant que la production n’atteigne Netflix.

Dans ledit pré-lancement, étaient présents Juan Minujín, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Abel Ayala Oui Ariel Staltari, qui rejoint cette nouvelle saison. Les acteurs ont convenu que Le Marginal 4 vient largement récupérer l’essentiel du premier, sorti en 2016. « C’était une saison très attendue. Il y a beaucoup de nouveaux assaisonnements, c’est comme récupérer un peu de la première saison, l’une des meilleures pour moi. Cette quatrième récupère un peu de tout ce qui s’est passé », a exprimé Furtado, qui donne vie à Diosito Borges.

Sur son personnage en particulier, l’acteur uruguayen a réfléchi sur ce qui suit : « Diosito va maintenant avoir de nombreux défis et je découvrais vraiment quelque chose de nouveau à propos de ce personnage. »

Pendant ce temps, Minujín, qui joue Pastor et revient à la production Après plusieurs années, il a parlé précisément de comment étaient ces retrouvailles avec son rôle. « C’était un défi. Un plaisir de retrouver des amis, très heureux. Le résultat est magnifique. Je pense que le personnage a mûri certaines choses dans cette saison qu’il n’avait pas dans la première. Dans cette saison, quand Pastor tombe prisonnier à nouveau et perd un peu le rêve avec Emma il y a quelque chose qui s’est déjà passé, elle entre dans cette prison d’une manière très différente, sa relation avec les Borges est différente, la relation qu’elle a avec les sous-21 et surtout avec César est complètement différent et le désir d’avoir une vie à l’extérieur avec Emma est complètement différent. Les chemins qu’elle emprunte sont différents. »dit l’acteur.

Pour sa part, Claudio Rissi, qui joue Mario Borges, a déclaré que revenir à cette histoire après presque deux ans était « motivant », surtout compte tenu du nouveau décor dans lequel se déroule la saison 4 à la prison de Puente Viejo.

Le Marginal 4 aura de nouveaux visages, parmi eux, est celui de Ariel Staltariconnu pour des tubes comme squatteurs Oui Le pointeur. L’interprète sera Bardo, le beau-frère de Coco (un autre nouveau personnage incarné par louis luc) et l’un des plus violents de Puente Viejo. Concernant son inclusion dans le casting, Staltari a déclaré que dès le premier instant, il s’était senti à l’aise avec ses compagnons et la production : « Pour moi, ce fut un immense plaisir d’avoir rejoint. J’apprécie beaucoup la générosité du casting. Ils m’ont facilité la tâche, il n’est pas courant de rejoindre un succès comme El Marginal et qu’ils vous ouvrent la porte tout comme mes collègues fait. Quelque chose de très drôle se passe que sur Twitter, ils m’ont demandé si j’avais été à El Marginal, et j’ai dit non. Mais la proposition de Sebastian était toujours là pour que je participe et il n’avait pas pu. Et maintenant c’est finalement arrivé, c’est excitant de se souvenir du travail ayant le contexte dans la façon dont nous l’avons fait. Cela me donne beaucoup de fierté et je suis heureux du défi que mon personnage propose ».

En même temps, Martina Guzman parlé de la première mondiale de La frange pour la première fois en Netflix.« Ça va sortir partout dans le monde en même temps, c’est-à-dire que ça va être massif et que ça va à l’encontre de la façon dont ça a commencé, ça a commencé comme quelque chose de créatif et ce que Netflix propose va être incroyable, » dit l’actrice.

Les autres incorporations qui seront celles de Luis Luque, Rodolfo Ranni et ils reviendront Juliette Zylberberg, épouse du pasteur, Ana Garibaldi, Emanuel García et Marcelo Peralta. Le Marginal 4 sera présenté en première sur Netflix ce mercredi 19 janvier.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂