Ce qui est plus important pour les créateurs: la précision des couleurs ou la puissance brute des performances

Images qui cassent, longs temps d’attente de rendu, accroche sur le serveur, bruit intense des ventilateurs à l’export minimum … une mauvaise équipe est perceptible bien plus tôt qu’une équipe optimisée.

Evidemment, nous n’utilisons pas tous les mêmes outils: un projet amateur Vous n’aurez guère besoin de recourir au mapping audio avec Audacity, à la texturation avec Substance, à la gestion des dialogues avec Twine et à un moteur simple avec des bibliothèques gratuites comme Unity. Par contre, il y aura ceux, pour un autre projet, qui devront embaucher des acteurs et effectuer des tests avec Pro Tools, animer 3D dans Maya et exporter vers Unreal, ou se rendre dans Ansys (logiciel de simulation assistée) et Altair pour simuler différents types de compilation et vérifier erreurs de programmation.

Chaque professionnel de la créativité numérique aura des exigences spécifiques sur les performances et les avantages de son équipement informatique. Mais tous partagent un certain nombre de besoins communs, inviolable.

Espaces colorimétriques

Concentrons-nous maintenant sur ce concept, la précision des couleurs. C’est vital pour les créateurs. Il fut un temps où de nombreux professionnels devaient recourir à des nuanciers imprimés sur carton, vérifier sur des moniteurs mal calibrés et improviser plus que nécessaire.

À ce jour, le format analogique est toujours utilisé pour certaines références, mais il est clair que l’équipement a considérablement élargi sa capacité à représenter la couleur à une profondeur similaire à la vraie.

Nous avons entendu parler du RVB mille fois, mais nous ne connaissons pas toujours son importance. Lorsqu’un concepteur travaille sur la maquette, soit pour un magazine ou réserver, besoin d’établir un plan couleur. Le projet sera-t-il en décalage, noir et blanc et seulement besoin d’un profil pour la couverture ou la jaquette? Sera-t-il réalisé sur papier couché (papier glacé), avec un grammage élevé et une densité photographique élevée? Il faudra corriger avec une lumière supplémentaire.





Quiconque s’occupe de ces besoins au quotidien sait que dans les arts graphiques il y a deux espaces, RVB et CMJN, acronymes du modèle additif et soustractif des couleurs. Le profil de couleur sert à marquer une référence d’apparence. Autrement dit, à quoi ressemblera l’impression sur un matériau ou un équipement spécifique. Étant donné que chaque presse a ses propres calibrages et pièces, même la plus petite imperfection ou ajustement peut modifier le résultat.

Bien que ces ajustements soient convenus par le Consortium international des couleurs (ICC), en fonction de l’édition et de la compression d’une photo, nous pouvons avoir une bonne frayeur en imprimant, par exemple, dans le célèbre FOGRA 39 ou FOGRA 27. C’est pourquoi le moniteur sur lequel nous voyons les images doit avoir, principalement, la capacité de représenter avec fidélité, sans artifice.

Il existe des sites Web comme Couleur hexagonale ou Toolstud.io qui peut nous aider à approcher les valeurs Pantone et les paramètres de luminosité, complémentaires, etc. Mais rien de tel qu’un écran fiable, sans imperfections ou avec le minimum de faiblesses possibles. Tel a été l’objectif d’Acer lors de la construction votre gamme ConceptD , soutenu par la certification Pantone Validated et une très faible valeur Delta E inférieure à 2. Ce que nous verrons à l’écran sera identique à ce que nous verrons matérialisé. Et cela, eh bien oui, apporte beaucoup de tranquillité d’esprit.

Une famille pour tous les regrouper





Que vous débutiez dans l’audio avec FMod et GarageBand ou que vous soyez un étudiant qui a besoin de modéliser dans Blender, Houdini ou FreeCad et même si votre rôle nécessite également des applications de gestion et de communication telles que Slack, Trello, Notion.so ou Contaplus, la famille ConceptD a été développé pour tous types de profils. Il repose sur trois piliers fondamentaux: fidélité des couleurs, puissance et performances, ainsi qu’un design élégant qui protège contre la corrosion, les déversements accidentels et les rayures.

En premier lieu, nous trouverons les ordinateurs portables ConceptD 3, 5, 7 et 9. Alors que les premiers sont mieux orientés vers les utilisateurs amateur, les deux derniers sont idéaux pour les professionnels du graphisme. Et quiconque cherche plus de spécialisation, les modèles Ezel ont Écran rabattable et stylet inclus, indispensables pour tout designer.

Enfin, l’Ezel Pro dispose de GPU de nouvelle génération – optimisés pour le lancer de rayons -, d’une gamme de couleurs 100% Adobe RVB et de suffisamment de puissance pour Production vidéo 4K.

Si nous allons travailler à un bureau pendant huit heures avec After Effects, la gamme ConceptD dispose également d’une série de set de table : ConceptD 100, 300, 500, 700 et 900. Les premiers ont l’architecture Pascal et peuvent augmenter leurs performances jusqu’à l’iCore 5 de 9ème génération, 32 Go de RAM DDR4 et un emplacement pour un disque SSD PCIe 256 Go M2.

Les secondes font monter en flèche leurs capacités en ajoutant deux processeurs Intel Xeon Gold 6148 et une carte NVIDIA Quadro RTX 6000. Une illusion pour un simple débutant dans 3ds Max ou Zbrush, mais une garantie de puissance et de vitesse pour les utilisateurs qui ont besoin d’en exécuter plusieurs suites professionnels simultanément, comme l’exploration sismique.





Prenons, par exemple, les courses de F1. Chacune de ces voitures a plus de 90 pièces imprimées en 3D. Différentes versions de chaque modèle sont imprimées jusqu’à ce que l’idéal soit trouvé. Sachant que l’un de ces moteurs peut atteindre 2600 ºC, Les ingénieurs ne peuvent se voir accorder une erreur ou une erreur. Pour eux, il y a ce ConceptD 900.

Enfin, si nous recherchons parmi les différents moniteurs, nous trouverons cinq références: CM2, CM3, CP3, CP5 et CP7.

Le premier offre une résolution Full HD, un espace colorimétrique RVB à 99% d’Adobe, une moyenne Delta E de 21 ≦ et une profondeur de 1 milliard de couleurs. De son côté, le second présente Résolution UHD 4K, précision certifiée Delta E <1, affichage HDR 1000 et couverture de 93% de l'espace colorimétrique DCI-P3, en plus de la compatibilité totale avec G-Sync de Nvidia et un taux de rafraîchissement « overclocké » jusqu’à 144 Hz, pour ceux qui jouent les dernières versions entre les heures de travail. Si vous êtes un concepteur, ce moniteur vous évitera de chercher.

La garantie de certification ISV





Finis ceux humbles tutoriels du premier Photoshop pour apprendre à supprimer un élément dans une image, ce premier montage de 1990 qui devenu viral . Actuellement, avec un ordinateur avec 16 Go de RAM et un graphisme relativement puissant, nous pouvons réaliser des commandes complexes. Mais nous nous retrouverons toujours avec des limites, obligés de continuer à étendre le système.

Les ConceptD, quant à eux, ont été développés grâce à l’expérience et au conseil d’experts. Ce n’est pas qu’ils montent suffisamment de mémoire RAM et de processeur pour fonctionner avec des moteurs graphiques tels que Unity et Unreal Engine, mais plutôt qu’ils sont conçus pour atteindre les performances les plus élevées. suites tels que PTC (société responsable des logiciels CAM, CAE et CAO), Adobe, Autodesk, le logiciel de création audio et vidéo de MAGIX, ou Luxion, de KeyShot, utilisé dans l’étalonnage des couleurs des films.

On ne parle pas en vain d’équipes avec Certification ISV , la marque établie par les éditeurs de logiciels indépendants pour l’équipement le plus fiable.





En pratique, cela signifie que les ConceptD ont été spécifiquement testés pour démontrer des performances élevées. à travers les outils les plus courants du marché. La meilleure garantie pour le créateur professionnel et la garantie qu’au-delà du pouvoir, il y a de l’imagination. Et sans les bons outils, il serait très difficile d’en profiter.

En bref, il n’y a pas de façon unique de répondre à la question du propriétaire. Cela dépend de qui vous interrogez: la précision des couleurs est doit pour tout créateur numérique, alors que le degré de puissance varie en fonction des demandes de votre secteur d’activité. Bien que tout le monde soit d’accord sur quelque chose: ne lésine pas car au final, pas cher coûte cher.