« Alice in Borderland » aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur le manga à suspense japonais homonyme écrit et illustré par Haro Aso, «Alice in Borderland» est une série en direct produite par Netflix et réalisé par Shinsuke Satō, qui suit un fanatique de jeux vidéo et ses deux amis, qui apparaissent dans une réalité parallèle à Tokyo, où ils doivent surmonter une série de jeux sadiques pour rester en vie.

En 2014, le manga a été adapté en un OVA en trois parties produit par Silver Link et Connect et réalisé par Hideki Tachibana. Les protagonistes de la nouvelle série sont Kento Yamazaki (« Kingdom ») et Tao Tsuchiya (« Seven Meetings »).

Les huit épisodes de la première saison de « Alice au pays des frontières», Fiction écrite par Yoshiki Watabe et Yasuko Kuramitsu, est disponible sur Netflix seulement à partir du 10 décembre 2020, mais les fans de l’histoire demandent déjà un deuxième versement.

La première saison de « Alice in Borderland » comprend huit chapitres (Photo: Netflix)

« ALICE IN BORDERLAND » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série en direct, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable que l’histoire de ce groupe de joueurs se poursuive dans une nouvelle saison.

De plus, étant donné que la fiction est basée sur un manga de 18 volumes et 87 chapitres, il y a suffisamment de matériel original disponible pour plus d’un épisode supplémentaire. Alors, que se passerait-il dans un deuxième lot de chapitres?

À la fin de « Alice au pays des frontièresIl a été révélé que Momoka et Asahi étaient des distributeurs dans le jeu et prétendaient seulement être des participants. À chaque mort, ils ont réussi à vivre plus longtemps, mais Momoka n’est pas laissée seule par la culpabilité jusqu’à ce qu’elle se suicide.

Pendant ce temps, bien que les quatre survivants, Arisu, Usagi, Chishiya et Kuina, soient nommés « gagnants », ils ne peuvent pas sortir du jeu, puisque la « prochaine étape » débutera à midi le lendemain. Cela montre que les créateurs ont un deuxième volet en tête.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse de ses utilisateurs et, sur cette base, déterminer si le renouvellement d’une série est la meilleure option.

Que se passera-t-il dans la deuxième saison de « Alice in Borderland »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 D’ALICE EN BORDURE SERAIT-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Alice Borderland«Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2022.