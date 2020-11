L’arbre généalogique de la Voie lactée montre que sa plus grande collision a été avec la galaxie Kraken

Tendance FP16 nov.2020 16:13:16 IST

Une équipe internationale de scientifiques a créé le premier arbre généalogique complet de notre galaxie d’origine en utilisant l’intelligence artificielle.

Le Dr Diederik Kruijssen du Centre d’astronomie de l’Université de Heidelberg (ZAH) et le Dr Joel Pfeffer de l’Université de Liverpool John Moores ont dirigé une équipe de scientifiques internationaux pour créer le premier arbre généalogique complet de la Voie lactée en analysant les propriétés des amas globulaires en orbite autour de la galaxie .

Selon un déclaration publié par le Centre d’astronomie de l’Université de Heidelberg (ZAH) en Allemagne, les amas globulaires sont des groupes denses comprenant jusqu’à un million d’étoiles qui sont presque aussi vieux que l’Univers lui-même.

Alors que les astronomes ont, pendant des décennies, soupçonné que d’anciens amas globulaires pourraient être utilisés comme «fossiles» pour reconstruire les premières histoires d’assemblage des galaxies, les derniers modèles et observations ont maintenant permis de réaliser cette promesse.

Les chercheurs ont maintenant réussi à reconstruire l’arbre généalogique de la Voie lactée. Pour le créer, ils n’ont utilisé que ses amas globulaires. Les auteurs de l’étude ont créé une suite de simulations informatiques avancées de la formation de galaxies semblables à la Voie lactée appelées E-MOSAICS, qui sont uniques car elles incluent un modèle complet pour la formation, l’évolution et la destruction d’amas globulaires.

Dans les simulations, les chercheurs ont pu comparer les âges, les arrangements chimiques et les mouvements orbitaux des amas globulaires aux propriétés des galaxies qui se sont formées il y a plus de 10 millions d’années. En les utilisant, ils ont pu non seulement déterminer le nombre d’étoiles contenues dans ces galaxies progénitrices, mais aussi quand elles ont fusionné dans la Voie lactée.

L’auteur principal Diederik Kruijssen a expliqué qu’ils avaient testé l’algorithme des dizaines de milliers de fois sur les simulations et étaient capables de reconstruire avec précision les histoires de fusion des galaxies simulées en utilisant des populations d’amas globulaires.

Pour déchiffrer l’histoire de la fusion de la Voie lactée, les chercheurs ont utilisé des amas globulaires et en appliquant un réseau de neurones à ces groupes, ils ont révélé une collision jusque-là inconnue entre la Voie lactée et une galaxie énigmatique, que les chercheurs ont appelée «Kraken».

Kruijssen a déclaré que la collision avec Kraken devait être la fusion la plus importante pour la galaxie de la Voie lactée, ajoutant que plus tôt, c’était bien que la collision de la galaxie Gaia-Enceladus-Sausage, qui a eu lieu il y a environ 9 milliards d’années, était la plus importante.

Les auteurs de l’étude ont constaté que la fusion avec Kraken a eu lieu il y a 11 milliards d’années, lorsque la Voie lactée était quatre fois moins massive. Selon eux, la collision de la Voie lactée avec le Kraken a dû transformer l’apparence de la Voie lactée à l’époque.

Les résultats de l’étude ont été publié dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

