Quel âge a Galadriel dans les films « Le Seigneur des Anneaux » et dans « Les Anneaux du Pouvoir »

L’un des personnages dont les fans du « Seigneur des anneaux » se souviennent le plus est sans aucun doute Galadriel. Réalisé au films de franchise par la grande actrice Cate Blanchett, est maintenant le protagoniste de la série « The Rings of Power ». Pourtant, celui qui lui donne vie dans la fiction de 2022 est l’artiste suédois Morfydd Clark.

Ainsi, avec la préquelle de la célèbre histoire de J. R. R. Tolkiennous pouvons en apprendre beaucoup plus sur la vie du «Dame de Lothlorien», qui était la fille de Finarfin et Earwenainsi que la nièce de Fénorl’un des elfes les plus importants de la premier âge. En ce sens, certains téléspectateurs se demandent quelle est la différence d’âge entre la version des films et celle de cette série.

Par conséquent, ci-dessous, vous savez quel âge vous avez Galadriel dans les films de « Le Seigneur des Anneaux » et dans la série Amazon Prime Vidéo « Les anneaux de pouvoir ».

L’actrice Cate Blanchett dans l’un des films « Le Seigneur des Anneaux » en tant que Galadriel (Photo : New Line Cinema)

QUEL ÂGE A GALADRIEL DANS LES FILMS « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX » ?

Dans les films de « Le Seigneur des Anneaux », Galadriel a été réalisée par Cate Blanchett. Ainsi, selon Screen Rant, l’arrivée de la Communauté de l’Anneau en visages de galadhonla ville du personnage, s’est produite dans janvier 3019. Pour cette raison, la fille de Finarfin J’avais 7188 ans quand l’équipe l’a rencontrée.

Selon le support, il est difficile d’établir une chronologie exacte de Galadriel par rapport à la série, car le temps des elfes est flexible. Cependant, il sera intéressant de voir comment le personnage grandira dans la fiction de 2022 jusqu’à ce qu’elle atteigne la sage gardienne qu’elle était dans les longs métrages de Pierre Jackson.

Cate Blanchett dans le rôle de Galadriel (Photo : New Line Cinema)

QUEL AGE A GALADRIEL DANS LA SÉRIE « LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

Ainsi, dans la série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir” l’actrice qui donne vie à Galadriel c’est Morfydd Clark. Comme il l’explique ScreenRantl’âge du personnage dans la production de Amazon Prime Vidéo oscille entre 1228 Oui 2228 années.

Pour cela, la chronologie officielle est prise en compte, qui stipule que la date de naissance de Galadriel est en 1362, pendant la Les années des arbres. Donc à la fin du Guerre de colèreentre 545-587, le personnage aurait 725 ans. Autrement dit, c’est son âge approximatif à la mort de son frère, comme on le voit dans le premier chapitre de la série télévisée.

Le frère de Galadriel meurt pendant la guerre de la colère, comme on le voit dans « Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir » (Photo : Amazon Prime Video)

Cependant, nous continuons dans la fiction à un Galadriel quelques années de plus, car il est en pleine recherche de sauron. L’émission de télévision, alors, serait dans le Deuxième Âgeparce que le méchant revient dans le année 500 de cette période. Considérant que le Premier Age a duré 590 ans, le personnage aurait 1228 ans lorsque le plus grand ennemi de la série fait son apparition.

Finalement, sauron guider la forge des anneaux de pouvoir dans l’année 1500ce qui suggère que Galadriel aurait 2228 ans puis. De cette façon, nous verrons comment ce personnage de fiction bien-aimé est montré tout au long de cette période critique pour l’univers de J. R. R. Tolkien.

Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel dans « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » (Photo : Amazon Prime Video)

COMMENT REGARDER « LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LES ANNEAUX DU POUVOIR » ?

La série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» créée le jeudi 1er septembre 2022 sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Les deux premiers chapitres de la préquelle de la franchise populaire sont désormais disponibles sur le service de streaming.