Pink partage une vidéo de son fils s’écrasant de manière hilarante à la soirée karaoké de sa grande sœur

C’est le monde de Jameson et nous vivons tous dedans !

La fille de Pink et Carey Hart, Willow, a eu 10 ans la semaine dernière. Pour célébrer l’occasion, la femme de 41 ans a organisé une fête pour sa fille, avec des lumières disco, des chapeaux de fête et bien sûr du karaoké.

La chanteuse « Walk Me Home » a capturé un aperçu de la fête devant la caméra, prenant une vidéo de Willow chantant son interprétation de « Riptide » de Vance Joy pour le karaoké. Comme il va dans la vie avec un frère plus jeune, Jameson, quatre ans, a dû voler la vedette. Pendant que sa sœur interprétait sa chanson, il a endossé le rôle d’un danseur de fond, effectuant des mouvements de danse créatifs pour accompagner la mélodie.

Willow, étant la vraie professionnelle qu’elle est, n’a pas du tout été progressive et a continué. Telle mère telle fille!

« J’ai organisé une fête à Willow mais personne n’a dit ça à Jameson », a écrit Pink en légende du message. « #thisfamilyisnuts @vancejoy notre famille t’aime mon pote! »

Les fans de la chanteuse se sont rendus dans la section commentaires de la publication amusante pour partager leur amour pour elle.

« J’adore le fait que Willow ne soit pas du tout en phase », a écrit une personne.

Un autre a ajouté: « Jameson a mon cœur. »

Carey, Rose, Jameson et Willow. Emma McIntyre / NBC

Mercredi dernier, Pink et Hart ont partagé des publications sur Instagram pour commémorer le 10e anniversaire de leur fille. Pink a posté une photo des deux s’embrassant dans une arène vide pendant le tournage de son nouveau documentaire, « Pink: All I Know So Far ».

« Mon très cher. Petit arbre », a-t-elle légendé le post. « Merci. Bon anniversaire. #thisisten #adecadeoflove.

Sur Instagram de Hart, il a partagé une série de photos de sa fille au fil des ans, à commencer par une vidéo de son solo de wakeboard à l’arrière d’un bateau. Il a écrit une note sentimentale dans la légende, réfléchissant à sa relation avec sa fille et à tout ce qu’elle a pu lui apprendre sur lui-même au cours de la dernière décennie.

« L’amour de ma vie. Mon n°1″, a-t-il écrit. « La personne qui m’a appris l’amour instantané. La personne qui m’a appris à être père. Joyeux 10e saule. Tu grandis trop vite. Mais parce que vous avez une mère incroyable et moi-même, j’ai hâte de voir la femme forte et indépendante que vous devenez. Je vous aime. »

En seulement 10 ans, Willow a eu l’occasion de se lancer dans l’industrie de la musique aux côtés de sa mère.

En 2018, le duo mère-fille est apparu sur « The Greatest Showman: Reimagined », un album compagnon de « The Greatest Showman ». Pink et Willow ont chanté en duo, interprétant « A Million Dreams » et « A Million Dreams (Reprise) », accompagnés d’une adorable vidéo des coulisses des deux dans le studio d’enregistrement. En décembre dernier, ils sont apparus ensemble sur « The Disney Holiday Singalong » sur ABC pour leur reprise de « The Christmas Song (Merry Christmas to You) ».

Plus récemment, Willow a figuré sur l’une des dernières chansons de Pink, « Cover Me In Sunshine », qui est sortie plus tôt cette année en février, bien qu’elle ait eu une réaction nonchalante au succès de la chanson. Des gamins!

« Elle ne se soucie pas du tout de tout ça. Elle s’en fiche du tout », a déclaré Pink lors d’une apparition dans « The Ellen DeGeneres Show » le mois dernier. « J’étais juste là-bas en train de jouer avec cette chanson, et elle m’a dit : ‘Puis-je chanter dessus ?’ et j’étais comme, ‘Bien sûr.’ Et elle m’a dit : » Cool, je vais nager. «

Le duo a également eu la chance de jouer son tube aux Billboard Music Awards 2021 le mois dernier, où Pink a reçu le Icon Award.