Les gens ne peuvent pas ignorer Timothée Chalamet dans le rôle de M. Tumnus après le tapis rouge

Après que Timothée Chalamet se soit rendu au Festival du film de Venise vêtu d’un haut à dos nu rouge et d’un pantalon assorti, beaucoup de gens ont été surpris de constater qu’ils se souvenaient de… euh, un faune topless fictif.

Chalamet est arrivé sur le tapis rouge dans un haut dos nu rouge scintillant personnalisé et un pantalon coordonné – un look qui avait été créé pour lui par le designer et ami Haider Ackermann.