Marvel : Yelena Belova serait la meneuse des Thunderbolts

Yelena Belova, le personnage de Florence Pugh dans Marvel, serait le chef de l’équipe de méchants connue sous le nom de Thunderbolts. Toutes les informations!

©IMDBElena Belova

Les Coups de foudre ils sont une équipe de méchants qui se réunissent pour faire le bien de la même manière que la Task Force X du Univers étendu DC. Dans ce cas, le prochain film de merveille a été présenté au San Diego Comic-Con et sera l’entrée qui clôturera la phase 5 de ce multivers en juillet 2024. Certains membres de ce groupe ont déjà été présentés, comme Elena Belovainterprétée par Florence Poug.

Dans les romans graphiques Coups de foudre sont réunis par Baron Zemo, un personnage apparu dans le MCU dans Captain America : Guerre Civile Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. Bien sûr, c’est un méchant et ses motivations dans les caricatures sont assez néfastes : il veut tromper l’opinion publique avec des actes héroïques pour ensuite se retrouver dans une position privilégiée et voler des informations sensibles au gouvernement.

Alors que dans le MCU, le Coups de foudre ils seront sûrement recrutés par la Comtesse Valentina Allegra de Fontaine, jouée par Julia Louise-Dreyfus, qui est également apparue dans Le faucon et le soldat de l’hiveren l’occurrence, recrutant John Walker comme agent américain après un passage frustré du personnage en remplacement de Steve Rogers dans le rôle de Captain America.

Les Thunderbolts auraient déjà un leader

Elena Belovainterprétée par Florence Pougest apparu pour la première fois dans le film Veuve noire où il a été démontré qu’elle entretenait une relation très étroite avec Natasha Romanoff qui la considérait comme une sœur cadette. Dans ce film, la comtesse de Fontaine apparaît également offrant des informations à la jeune femme sur qui est le Vengeur responsable de la mort de son ami, établissant ainsi la participation de Belova à la série. oeil de faucon.

de Justin Kroll date limite indiqué sur le podcast La ville Qu’est-ce qu’il serait Elena Belova le chef du groupe Coups de foudre qui, semble-t-il, est recruté par la comtesse de Fontaine. Cependant, malgré le fait que nous ayons déjà vu plusieurs personnages du MCU qui font partie de cette équipe de méchants dans les romans graphiques, il n’y a toujours pas de noms propres confirmés à cet égard.

Certains candidats pour faire partie du Coups de foudre dans le futur du MCU ? Le soldat de l’hiver, le baron Zemo, Ghost, le Taskmaster, Abomination et l’agent américain. De cette façon, nous parlons de personnages qui sont déjà apparus dans les entrées précédentes du Univers cinématographique Marvel et le public du monde entier les connaît déjà, il ne faudra donc pas beaucoup d’introduction dans le film de la phase 5 de La saga multivers.

