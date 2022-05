Apex Legends Mobile est désormais téléchargeable sur Android et iOS

in

À partir d’aujourd’hui, il est désormais possible de télécharger le battle royale mobile le plus attendu : procurez-vous dès maintenant Apex Legends Mobile.

L’attente est terminée: Vous pouvez maintenant télécharger Apex Legends Mobilela version mobile du célèbre tireur d’EA. À partir d’aujourd’hui, il est possible de commencer à jouer gratuitement au nouveau titre Eelectronics Arts sur iOS et Android.

Apex Legends Mobile arrive en tant que tireur à la première personne où la stratégie est la clé pour gagner à chaque match. Le jeu se distingue par son entretien de la section graphiqueavec un effet saisissant « dessin animé » et un gameplay parfaitement adapté aux écrans tactiles.

Bien que le jeu ait été adapté pour fonctionner sur une grande variété d’appareils, la société de développement recommande d’avoir au moins 3 Go gratuits de stockage interne, puisque les fichiers de téléchargement du jeu occupent environ 2,7 Go.

Le jeu comprend plusieurs modes multijoueurs, dont un mode bataille royale avec 70 joueurs du monde entier, qui doivent s’affronter jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul debout.

Comme dans la version originale du jeu, il sera possible de choisir entre différents personnages, chacun avec ses propres capacités spéciales. Au total, vous pouvez choisir entre dix personnages différents : Bloodhound, Bangalore, Mirage, Octane, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith et Caustic.

A partir de ce mardi 17 mai, il est possible Téléchargez Apex Legends Mobile sur Android et iOS. Le jeu est disponible en téléchargement gratuit, bien qu’il inclue du contenu supplémentaire déverrouillable via des paiements en jeu.

