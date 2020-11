Qu’est-ce que No Nuance November? Voici tout ce que vous devez savoir sur la tendance virale TikTok.

No Nuance November est la dernière tendance emblématique qui prend le dessus sur TikTok et c’est officiellement la tendance la moins nuancée de l’histoire de TikTok.

Chaque semaine, une nouvelle tendance ou un nouveau terme devient viral sur TikTok. Au cours des derniers mois seulement, nous avons vu la plate-forme engendrer tout, de l’engouement de Heather au phénomène de changement. Si vous n’utilisez pas TikTok tous les jours, il y a de fortes chances que vous manquiez quelque chose et que vous deviez jouer à rattraper la prochaine fois que vous utiliserez l’application de partage de vidéos. TikTok est un style de vie.

Maintenant, No Nuance November brise Internet. Que signifie le terme et pourquoi devient-il viral sur TikTok?

Que signifie No Nuance?



Que signifie No Nuance November? La tendance à chaud de TikTok expliquée. Image: @abolish_ice via TikTok, @flossybaby via TikTok

No Nuance November est à peu près exactement ce qu’il dit sur l’étain. Le mot «nuance» signifie officiellement «une subtile différence de nuance de sens, d’apparence ou de son» et No Nuance November est une tendance TikTok qui implique que les gens donnent leurs propres prises sans contexte. Le but de la tendance est d’être épicé, drôle et d’ignorer tout le concept de nuance.

La tendance a été lancée par un utilisateur de TikTok appelé Tomás (@abolish_ice) sur TikTok comme alternative à No Nut November. No Nut November est une tendance dans laquelle les gens s’abstiennent de sexe et de masturbation en novembre. Tomás a posté une vidéo dans laquelle ils ont expliqué qu’ils donneraient une prise chaude tous les jours en novembre sans aucun contexte.

Tout a commencé avec Tomás disant: « Le seul bon flic est un flic mort, et pas seulement aux États-Unis. » Peu de temps après, les gens ont commencé à partager leurs propres prises virales, en énumérant souvent beaucoup d’entre eux dans la même vidéo. Par exemple, @flossybaby a déclaré: « Si vous buvez du lait, à tout moment autre que le moment où vous mangez des céréales, vous appartenez à la prison », et ils ont appelé Polar Express.

Pendant ce temps, @dutchdecc a déclaré: « S’habiller au ranch est horrible », dans sa vidéo virale et @staceyismom a déclaré: « Nous devrions encourager les garçons à lire wattpad et fanfiction. »

Voici quelques-uns des plus populaires sur l’application.

Quelle est votre prise chaude No Nuance de novembre?

