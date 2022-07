Les anciens amis de l’université de Ghislaine Maxwell révèlent à quoi elle ressemblait en tant que « reine des abeilles » à Oxford

D’anciennes connaissances de Ghislaine Maxwell ont révélé à quoi ressemblait la vie lorsqu’elles étaient à l’Université d’Oxford avec la mondaine, se souvenant dans un nouveau documentaire comment elle est devenue la « reine des abeilles » d’une scène remplie de drogue, d’alcool et d’argent. Regardez la bande-annonce du documentaire ici :

Dans Ghislaine Maxwell : La fabrication d’un monstreon nous donne «un aperçu unique de qui est vraiment Ghislaine», y compris des flashbacks sur ce qu’était la vie avant qu’elle ne devienne une délinquante sexuelle condamnée.

Même avant d’arriver au Balliol College d’Oxford dans les années 1980, elle avait été «très sûre d’elle» – malgré des difficultés initiales avec ses notes, ayant fait appel à Michael Crick – le président de l’Oxford Union – pour l’aider.

L’actuelle journaliste Crick, qui avait donné des cours particuliers pour « joindre les deux bouts », se souvient : « L’une de mes élèves était Ghislaine Maxwell. Elle avait été à Marlborough, l’une de nos meilleures écoles privées dans ce pays.

« Elle n’avait pas réussi aussi bien dans ses A Levels qu’elle aurait dû l’être, et c’est là que je suis intervenu.

Ghislaine Maxwell en 1985. Crédit : Alamy

« Ghislaine s’asseyait là sur le coin du bureau – il y avait moi, j’avais 21 ans, elle avait 17 ans. Et elle savait qu’elle était belle et très sûre d’elle. Elle était incroyablement brillante, elle reprenait les choses très, très vite, mais le problème était qu’elle ne travaillait tout simplement pas assez.

«Je me souviens très bien qu’elle m’a montré un essai qui ne faisait que les deux tiers d’un côté du papier, et je m’attendais à une sorte de sept ou huit pages. Elle l’avait probablement écrit en 10 minutes dans le bus.

« Il y avait beaucoup de pression sur elle pour réussir, d’autant plus que son père, Robert Maxwell, avait en fait donné de l’argent à Balliol dans les années 1960. »

Le documentaire explore ensuite à quoi ressemblait Maxwell à son arrivée à Oxford, avec des amis se souvenant d’une figure «confiante» qui commanderait la pièce.

Ghislaine Maxwell quand elle était plus jeune. Crédit : Canal 4

Une amie de l’université, Anne McElvoy, a déclaré: «Quand je suis arrivée à Oxford, elle était un nom très connu – le nom de Maxwell était énorme à l’époque à cause de son père Robert.

« Mais elle s’est aussi très rapidement, je pense, imposée comme une personne à part entière. Elle était dans les magazines sur papier glacé, elle était dans les journaux. Je pense qu’il y a toujours eu quelque chose de fascinant chez Ghislaine – à quoi ressemble cette personne ? Qu’est-ce que ça fait d’être aussi célèbre ?

McElvoy, qui est maintenant journaliste, a ajouté : « L’Oxford de cette époque était encore très marqué par des distinctions entre la classe et la naissance et l’argent.

Photo de Ghislaine Maxwell du documentaire de la BBC House of Maxwell. Crédit : BBC

« Je ne pense pas qu’elle était entièrement considérée comme faisant partie de ce tiroir supérieur – des familles qui étaient là depuis de nombreuses générations. »

McElvoy a déclaré que Maxwell était «ambitieux» et avait désespérément besoin de «faire sa marque» – même si elle faisait déjà partie du «groupe brillant».

« Une bonne chose à propos d’elle n’étant pas entièrement de ce monde au sein du système de classe d’anglais, c’est que je pense qu’elle était très facile à parler aux gens », a-t-elle poursuivi.

« Elle avait cette voix extraordinaire, cette sorte de voix basse, comme un ronronnement.

« Je pense qu’elle a aussi beaucoup aimé être ‘Queen Bee’. Elle s’est toujours présentée comme plus savante, une sorte de sage conseil pour des gens probablement assez étourdis.

Anne McElvoy, l’une des amies universitaires de Maxwell. Crédit : Alamy

Plus tard dans l’épisode, un autre ami appelé Patrick Newman s’est assis avec McElvoy pour se remémorer leurs journées universitaires – y compris les fêtes auxquelles ils avaient assisté avec Maxwell.

« Elle était intéressée par le sexe – je veux dire, nous devons le dire », a déclaré Newman, poursuivant en détail un soir où il était allé la rencontrer dans une maison d’étudiants.

«Elle a réussi, même si quoi qu’il se passe derrière les yeux, vous la regardiez et elle était complètement convaincante.

« J’essayais de draguer cette très belle fille, et Ghislaine ressemblait beaucoup à ce marionnettiste. Ghislaine a dit : ‘Maintenant, tu devrais dire ceci’.

« Elle a incité de cette merveilleuse façon femme fatale, avec une cigarette et tout le reste… Elle a réalisé qu’elle pouvait diriger une sorte de volonté… Elle savait quoi dire. »

Quadrilatère avant du Balliol College, Oxford. Crédit : Alamy

Selon le photographe de la société Dafydd Jones, Oxford avait « tous ces différents types de cliques », et Maxwell était souvent vu « danser » et être « très physique » et « coquiner avec les garçons ».

« Il y avait les gens d’Oxford Union, qui voulaient vraiment sérieusement se lancer en politique – des gens comme David Cameron et Boris Johnson », a-t-il expliqué.

« Ghislaine avait un groupe différent, qui était plus une sorte de noms célèbres comme Hanson, Sainsbury’s. Et elle a flirté et parlé à ces gens.

Crédit : Canal 4

L’écrivain George Monbiot s’est également lié d’amitié avec Maxwell peu de temps après son arrivée à Oxford en tant qu’étudiant de premier cycle, et a rapidement découvert son pouvoir sur la scène sociale.

« Il y avait un groupe de personnes en particulier [who] vivaient la vie jusqu’aux limites », a-t-il déclaré.

« Beaucoup d’alcool, il y avait beaucoup de drogue, il y avait beaucoup de sexe. C’était assez sauvage, et beaucoup d’entre eux avaient beaucoup d’argent, et c’est une des raisons pour lesquelles je n’ai jamais vraiment pu être intégré.

« Et en son cœur, entre autres personnes, se trouvait Ghislaine. Elle était une grande organisatrice sociale. Elle connaissait le nom de tout le monde. Elle vous a attiré littéralement – ​​parfois vous a attrapé par la main et vous a tiré vers l’intérieur et a dit : « Bien, viens rencontrer cette personne.

« Alors elle t’a aidé à surmonter ta propre timidité, alors elle t’a fait sentir le bienvenu. Même si, rétrospectivement, il est clair que je n’appartenais pas vraiment, à ce moment-là, j’ai ressenti: « Oh ouais, je suis là, je suis arrivé. »

Mais sous l’apparence d’être » extérieurement très confiant « , Monbiot était parfaitement conscient qu’il y avait toujours quelque chose de » cassant, vulnérable, frénétique » chez Maxwell.

Crédit : Canal 4

« J’ai commencé à voir qu’il y avait un déficit là-bas, que j’avais l’impression d’être comblé en étant cet hôte charmant », a-t-il déclaré.

« Et puis tout à coup, c’est arrivé presque du jour au lendemain, je n’en pouvais plus.

« Ce qui m’avait semblé être cette scène sociale chaleureuse, drôle, excitante, invitante et palpitante m’a soudainement semblé être un réseau cauchemardesque de rires éclatants et de fausses amitiés. Je pouvais voir le crâne sous la peau. »