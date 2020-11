Disney lance un nouvel épisode de «  Predator  », dans sa première incursion claire dans le catalogue de films Fox

Il y a quelques années, l’une des dernières versions d’une Fox sur le point d’être acquise par Disney était le quatrième opus de « Predator », réalisé par Shane Black et co-écrit par son copain habituel dans les années quatre-vingt Fred Dekker. Le résultat, en raison de l’interférence continue de l’étude, et malgré ses vertus incontestables (du splendide sens de l’humour aux sommets de la violence, en passant par la main d’auteur des deux créateurs), était quelque peu irrégulière et s’est soldée par un échec considérable au box-office.

Cependant, Deadline affirme que Disney prépare un nouvel épisode de ‘Predator’, avec Dan Trachtenberg à la barre. Trachtenberg a réalisé des épisodes de séries telles que «Black Mirror» ou «The Boys», ainsi que le mémorable «10 Cloverfield Street». Patrick Aison, le nouveau scénariste, a de l’expérience dans des séries télévisées telles que «Treadstone» ou «Jack Ryan». Dans Espinof, ils évoquent un projet qui recherche des financements depuis un certain temps, «Skulls», où une femme Comanche pourrait être l’ennemi du prédateur.

Disney découvre enfin l’héritage de Fox

L’une des premières questions qui se sont posées lorsque Disney a acheté Fox était la possibilité pour la Maison de la souris de récupérer des franchises de films fantastiques de longue date. ‘Alien’ et ‘Predator’ sont les deux plus bruyants, mais il y a aussi d’autres sagas classiques comme ‘Planet of the Apes’. Mais jusqu’à présent, seule la possibilité que les propriétés Marvel de Fox, telles que les mutants ou les Fantastic Four, puissent être introduites dans le MCU (au moment où leurs films sont sur Disney +) avait été envisagée et, dans un autre ordre de choses, il y a aussi l’omniprésent ‘Les Simpsons’.

Le manque de nouvelles sur ces nouveaux films de franchise juteux a soulevé la possibilité que Disney les laisse «cool» dans son coffre-fort. Pour cela cette nouvelle d’un nouveau ‘Predator’, au-delà des possibilités d’une saga pas spécialement surexploitée (et qui a des bijoux très remarquables, comme les deuxième et troisième tranches injustement sous-estimées), ouvre des voies nouvelles et suggestives.

Les doutes qui subsistent sont deux: premièrement, Disney osera-t-il préserver la violence écrasante? des films originaux?; et deuxièmement, au-delà des rumeurs et des dénégations … «Alien» pour quand?