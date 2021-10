Qu’a fait Gus Johnson ? L’histoire de la grossesse d’Abelina Sabrina choque les fans

YouTuber Abelina Sabrina Rios a récemment parlé dans une vidéo YouTube de son histoire de grossesse vulnérable.

Sabrina a révélé que cette grossesse n’était pas n’importe quelle autre histoire de grossesse, mais une histoire de grossesse mettant sa vie en danger où elle aurait failli et aurait pu mourir.

Depuis la publication de la vidéo le 22 octobre, l’ex-petit ami de Sabrina et collègue YouTuber et comédien, Gus Johnson, a présenté des excuses publiques en disant qu’il était « profondément désolé » de l’expérience de son ex-petite amie.

Qu’a fait Gus Johnson ?

Sabrina accuse Johnson de l’avoir négligée et de se livrer à des activités qui ressemblent à de la violence psychologique alors qu’elle vivait une grossesse traumatisante.

Dans la vidéo, Sabrina a expliqué qu’elle avait eu une grossesse extra-utérine – lorsque l’ovule fécondé s’est implanté à l’extérieur de l’utérus dans une trompe de Fallope – sa trompe de Fallope s’était rompue, ce qui lui a causé une grande douleur et finalement le fœtus n’a pas pu être sauvé et elle a dû se faire opérer pour lui sauver la vie.

Elle dit qu’elle s’est rompue 5 jours avant son opération et qu’elle « saignait à l’interne depuis lors ».

Sabrina a déclaré que les médecins lui avaient conseillé : « L’opération pourrait ne pas bien se passer et je pourrais aussi mourir pendant cela. »

« J’avais vraiment l’impression que mon corps ne s’était jamais appliqué à moi. Et cette partie était vraiment nulle », a déclaré Sabrina. Le médecin a pu sauver ses ovaires gauche et droit et sa trompe de Fallope droite, cependant, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas les utiliser et qu’elle courait un risque plus élevé que cela se reproduise si elle tombait enceinte à nouveau.

L’une des choses les plus malheureuses de son expérience était qu’elle n’avait personne vers qui se tourner, pas même sa famille. « La seule personne sur qui je pouvais vraiment m’appuyer était mon petit ami parce que je ne pouvais le dire à personne », a déclaré Sabrina à propos de sa grossesse. «Je pense que je l’ai dit à un seul ami. Je ne pouvais pas le dire à ma famille. Je ne pouvais parler à personne.

Johnson l’a également fait se sentir mal tout au long du processus et vers la fin, « il a commencé à en avoir vraiment marre de moi ».

Abelina Sabrina a laissé entendre que Gus Johnson avait fait pression sur elle pour qu’elle mette fin à sa grossesse.

Sabrina a mentionné au début de la vidéo qu’elle était « prendre constamment les mesures nécessaires pour mettre fin à la grossesse », mais son partenaire lui faisait pression pour qu’elle le fasse chaque fois qu’elle exprimait des hésitations.

« J’ai toujours su que je devais y mettre fin, mais c’est juste plus difficile lorsque vous subissez beaucoup de pressions opposées. La pression de ne pas le faire de la part du personnel médical et honnêtement de votre propre corps … et ensuite d’être pressée par votre partenaire de le faire ce. J’avais l’impression que je n’avais même pas le choix… comme si je n’avais même pas le droit de penser à ce qui se passerait si je ne le faisais pas. »

Il a même menacé de rompre avec elle si elle le faisait et qu’il lui en voudrait, en disant « yTu vas ruiner ma vie si tu le fais, ce serait la pire chose qui puisse m’arriver. »

«À un moment donné, il parlait à quel point il était difficile de prendre soin de moi quand j’avais ces moments. Il a continué à vivre sa vie comme si de rien n’était », a déclaré Sabrina à propos du comportement de son ex-petit ami.

« Je suis là en arrière-plan et dans l’ombre essayant juste de prétendre que je n’ai pas l’impression de mourir »

Sabrina prétend qu’il lui dirait des choses comme « tu sais que quelqu’un d’autre t’aurait quitté maintenant, n’est-ce pas? » essayant de la contrôler constamment et de minimiser sa douleur. Elle prétend même qu’elle a dû le supplier d’aller chez les médecins, parfois même en embouteillant sa douleur et de ne pas le lui dire jusqu’à ce qu’elle soit absolument certaine qu’elle devait y aller.

Gus Johnson s’est excusé auprès d’Abelina Sabrina sur Twitter.

Dans les excuses publiques de Johnson sur Twitter lundi, il a déclaré que la vidéo mentionnait des actions dont il n’était pas fier et qu’il voulait s’excuser.

« Les circonstances étaient extrêmement dures et compliquées pour nous deux, mais je ne peux même pas commencer à imaginer à quel point c’était difficile pour elle. »

Il a ensuite poursuivi et a déclaré pendant la thérapie et les conseils auxquels le couple s’est rendu ensemble par la suite, a-t-il admis: « Je me suis attaqué à mon comportement et j’ai reconnu mes lacunes, et j’aimerais qu’elle sache à quel point je suis profondément désolé. »

Pour mettre fin à tout cela, il a dit qu’il s’éloignerait un peu de son travail et annulerait le reste des spectacles de cette année alors qu’il continue de grandir, d’apprendre et de devenir une meilleure personne.

Sabrina n’a rien trouvé dans ses excuses pour être authentique et lui a répondu sur Twitter, « Je n’accepterai pas d’excuses trompeuses contenant des mensonges, je ne vous pardonne pas », ce qui est valable car elle a mentionné dans la vidéo qu’elle a gardé cela pour elle pendant des années.

« Je n’ai pas vraiment été capable d’en parler aux gens au fil des ans, je devais juste le garder pour moi et ça craint parce que cette chose a tellement changé ma vie, je ne suis plus la même personne que j’étais », dit Sabrina.J’étais juste brisé depuis très longtemps. »

Vers la fin de son histoire déchirante dans sa vidéo, Sabrina a donné un message encourageant à toutes les femmes sur les choix de grossesse.

« Je vous encourage fortement, si jamais vous découvrez que vous êtes enceinte, faites de votre mieux pour vous assurer que tout ce que vous décidez de faire est votre choix car mon plus grand regret est de ne pas en avoir. »

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.