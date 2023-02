Que se passera-t-il dans le chapitre 6 de « The Last of Us »: la rencontre avec Tommy, le règlement à Jackson et plus

Il cinquième chapitre de « The Last of Us” était chargé de violence et de mort, ainsi que de moments déchirants comme la fin qu’ils ont eue henri et sam. La Série HBO Max maintenant, le rythme de l’histoire va encore changer et il est temps pour Joel et Ellie de trouver qui ils cherchaient.

Dans l’épisode dont la première a eu lieu le vendredi 10 février, les protagonistes et leurs nouveaux alliés ont réussi à s’échapper de Kansas City. Cependant, petit sam a été infectéqui a déclenché le suicide de son frère aîné.

Après les avoir enterrés, Joel et Ellie poursuivent leur voyage vers le Wyoming. Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez ce qui va se passer dans le chapitre 6 (1×06) de « The Last of Us ».

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DU CHAPITRE 6 DE « THE LAST OF US »

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ÉPISODE 6 DE « THE LAST OF US » ?

D’après la bande-annonce officielle, l’épisode 6 de « The Last of Us » nous montrera Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) continuant son voyage vers le Wyoming à la recherche de Tommy. En cours de route, l’adolescente lui racontera sa tentative de sauver Sam avec son sang, mais cela n’a pas fonctionné.

Finalement, les deux atteindront le Wyoming et rencontreront des membres du Colonie de Jackson où habite Tommy, donc il est pris là. Joel appelle Tommy au loin, et les frères s’embrassent après des années de séparation.

Tommy et Joel s’embrassent dans l’épisode 6 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Bien que la réunion ait été émouvante, il y aura toujours des frictions entre les frères en raison de les temps sombres en tant que chasseurs, où ils ont tué des innocents. Alors que Joel essaie de justifier ses actions en disant que tout était pour la survie, Tommy continue de se sentir coupable.

Pendant, Ellie parlera à Maria, la femme de Tommyqui vous dira de faire attention à « en qui as-tu confiance», ce qui peut l’amener à se méfier de Joel, qui voudra que Tommy soit celui qui la livre aux Lucioles et se sépare d’elle.