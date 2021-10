Guide: Prochains jeux PS5, PS4 pour novembre et décembre 2021

Abonnez-vous à Push Square sur

La folie d’octobre est terminée et nous sommes tous pleins de friandises d’Halloween, mais la marche des nouvelles versions n’est jamais terminée. Nous sommes maintenant dans les deux derniers mois de 2021, et alors que le volume de nouveaux jeux ralentit, nous devons encore quelques-uns des plus gros de l’année. Novembre est particulièrement chargé, principalement avec des jeux de tir à la première personne notables, mais il y a beaucoup d’autres titres pour s’enthousiasmer. Jetons un coup d’œil à ce qui nous attend sur PlayStation 5 et PS4 en novembre et décembre.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Cette saison des fêtes regorge de grands jeux de tir à la première personne, et cela inclut bien sûr Call of Duty de cette année. Cette fois, nous retournons à la Seconde Guerre mondiale, avec une campagne qui suit les histoires du premier groupe de soldats des forces spéciales. Une histoire cinématographique combinée à tout le multijoueur que vous connaissez et aimez devrait faire un autre jeu de tir de premier ordre.

Fus-ro-quoi ? Un autre version de Skyrim ? Oui, pour célébrer le 10e anniversaire du légendaire RPG, Bethesda sort la bien nommée Anniversary Edition sur PS5. Cette dernière version bénéficie d’un modeste lifting visuel et est livrée avec du contenu supplémentaire, ajoutant de la pêche et plus de 500 éléments du Creation Club – ou des mods pour vous et nous. Ce sera une mise à niveau gratuite si vous possédez l’édition spéciale PS4, ce qui est bien.

Battlefield 2042 est un autre grand FPS à venir sur PS5 et PS4. Prenant l’action dans un cadre proche du futur, il s’agit d’un jeu multijoueur uniquement mettant l’accent sur les échanges de tirs à grande échelle. Bien que tous les modes Battlefield classiques soient inclus, cette entrée comprend également Battlefield Portal, permettant aux joueurs de créer leurs propres cartes et modes et de les partager avec la communauté, et Hazard Zone, un mode coopératif intense. Celui-ci semble bourré de façons intéressantes de jouer.

Plus de jeux PS5 et PS4 à venir pour novembre et décembre 2021

Jeux PS5 et PS4 uniquement numériques pour novembre et décembre 2021

Ci-dessous, nous avons répertorié quelques versions notables à venir sur le PlayStation Store au cours des deux prochains mois.

novembre

décembre

Quels jeux PS5 et PS4 achèterez-vous en novembre et décembre ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.