Marvel ou DC : qui a le plus de nominations pour les Oscars 2023

Cinéma

Le 12 mars aura lieu une nouvelle remise des récompenses les plus importantes de la Film Academy.

© IMDbBlack Panther a remporté trois Oscars en 2019.

Dans les jours à venir, L’Académie de Hollywood tiendra la fête les Oscars 2023. Ce sera la 95e édition d’une cérémonie chargée de récompenser les meilleurs du monde du cinéma depuis la fin des années 20. Comment cela s’est-il passé pour les deux grandes sociétés de production du genre super-héros ?

La compétition entre merveille et CC pour voir laquelle des deux études est la préférée des fans de super-héros a donné l’avantage à celles produites sous l’aile de Disneyqui par la main du célèbre Univers cinématographique Marvel (MCU) de Kévin Feige Il a une structure mieux formée et une consommation plus élevée. Mais CC ils devaient homme chauve-souris.

En 2022, la candidature de la saison des récompenses a renvoyé le gagnant à merveille qui atteindra le 12 mars avec 5 nominations au total, le tout grâce au travail effectué en Panthère noire : Wakanda pour toujours. CCquant à lui, a dû se contenter de trois nominations au total grâce au film de Homme chauve-souris dirigée par Matt Reeves.

Meilleure actrice, création de costumes, chanson originale, maquillage et effets visuels étaient les cinq nominations pour Panthère noire 2. homme chauve-sourispour sa part, a également eu des nominations en maquillage et effets visuels, et se différencie de son concurrent grâce à son son, où il rivalisera avec À l’Ouest, rien de nouveau, Avatar : la voie de l’eau, Elvis et Top Gun : Maverick.

+Quel prix peut gagner Marvel

à côté de merveilleil y a une shortlist très importante dans laquelle elle peut s’imposer : celle de la meilleure actrice dans un second rôle. Angela Bassette reçu sa deuxième nomination pour oscar après celui qu’il a eu en 1994 pour Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça, et pourrait facilement le gagner. Son triomphe au cours des dernières Ballons d’Or Ils le positionnent comme l’un des favoris.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?