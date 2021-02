« Road to Heaven », la dernière série de Michael Landon

Ayant acquis une reconnaissance pour ses bonnes performances en « Aubaine » Oui « La famille Ingalls », le nom de Michael Landon est devenu familier pour les téléspectateurs qui ont apprécié ces séries télévisées, dans les années 60, 70 et 80. Bien qu’il ait joué des rôles importants dans les deux productions, il n’était pas content de rester avec les protagonistes, mais plutôt écrire, réaliser et même être le producteur exécutif de l’un d’entre eux.

Sans aucun doute, un personnage qui aimait prendre en charge les projets qui lui étaient présentés et qui peu à peu devenait un succès retentissant. Et bien qu’il soit toujours lié à ces séries, il y en a une autre qui a également joué et produit; c’est « Road to Heaven » (« Highway to Heaven », dans sa langue d’origine).

Ensuite, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la dernière production de Michael Landon qui, comme les précédentes, s’est désaccordée, même si au début elle n’a pas convaincu les producteurs de NBC, la chaîne où elle a été diffusée de 1984 à 1989. .

Dans « Highway to Heaven », Landon jouait Jonathan Smith, un ange gardien du procès dont le travail était d’aider les gens à gagner leurs ailes. (Photo: NBC)

DE QUOI ÉTAIT «ROAD TO HEAVEN»?

L’intrigue de « Road to Heaven » se concentre sur le personnage de Jonathan Smith, joué par Michael Landon, un homme qui après être mort revient sur terre en tant qu’ange en procès.qu’il doit faire de bonnes actions pour gagner une place à côté de Dieu, qu’il appelle «le patron».

Déjà sur terre rencontrez Mark Gordon (Victor French), un policier à la retraite qui cherche à faire quelque chose de sa vie et qui, connaissant les desseins de Jonathan, décide de l’accompagner, lui faisant aussi trouver un sens à son existence.

À partir de maintenant, tous deux voyagent par la route entre les villes en assumant des emplois et des identités qui les placent près des personnes que la Providence a désignées comme des personnes qui ont besoin d’être aidées, utilisant les capacités célestes de Jonathan et l’expérience de vie de Mark pour les conseiller et les inspirer à montrer leur meilleur et à surmonter l’adversité.

POURQUOI NBC NE VOULAIT PAS DONNER UNE LUMIÈRE VERTE AU PROJET?

Landon a déclaré qu’il n’était pas facile pour lui de vendre « Highway to Heaven » aux dirigeants de NBC., qui pensait que ce type de productions ne réussirait pas, mais ce qui les a le plus horrifiés – dit-il – était le fait qu’il serait l’ange. Pour Brandon Tartikoff, qui était le président du divertissement de NBC à l’époque, les critiques l’interrogeraient pour avoir produit une émission sur un ange. « Et bien, tu sais que ces choses ne fonctionnent pas bien. », a-t-il dit, tel que publié par le portail Triche Scheet.

Loin d’être gêné par la réponse des réalisateurs, Michael était convaincu que ce projet fonctionnerait et a assuré qu’il ne s’inquiétait pas des critiques.

Tartikoff dans une interview avec le Los Angeles Times a raconté sa conversation avec l’acteur. «Landon m’a dit: ‘Je me fiche de ce qu’ils disent. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire rire les gens; il y a très peu de programmes qui peuvent, sur une base régulière, faire pleurer le public. Je sais que je peux le faire; et si je le fais bien, ils [la audiencia] ils reviendront ‘ ».

Finalement, Michael Landon a reçu le feu vert qu’il souhaitait. Le premier épisode a été diffusé le 19 septembre 1984 et s’est terminé le 4 août 1989, pour une période de cinq saisons. Landon a réalisé et produit les épisodes, ainsi que sa contribution en tant qu’écrivain.

Au début, Mark se méfie de Jonathan. (Photo: NBC)

PRINCIPAUX PERSONNAGES DE « ROAD TO HEAVEN »

Jonathan Smith (Michael Landon)

C’est un ange qui est sur Terre, généralement en Californie, aidant les gens. Il écoute et a la capacité de parler avec Dieu, et est doté de certains pouvoirs surnaturels, comme faire apparaître ou disparaître des choses ou en déplacer d’autres sans les toucher. Il n’a ni faim ni sommeil, et même les balles ne lui font pas de mal. Cependant, il ne peut pas faire d’autres actes surnaturels par lui-même, comme guérir les maladies des gens.

Mark Gordon (Victor français)

Ancien policier, quelque peu grognon et avec une certaine tendance à préjuger des autres qui se manifeste généralement au début de chaque épisode dans ses commentaires sur une information parue dans le journal ou diffusée à la radio. C’est cependant une personne de bon cœur et toujours prête. Elle a décidé de rejoindre Jonathan pour «l’aider à aider les gens» quand il a avoué qu’il était un ange.

Dieu

Bien qu’il ne soit ni vu ni entendu, il a une présence active et habituelle dans la série, soit par le dialogue de Jonathan avec lui, soit par son intervention directe sur les éléments naturels, à plusieurs reprises en réponse aux commentaires de Mark.