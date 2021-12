Ni Superman ni James Bond : Henry Cavill veut jouer dans une série de jeux vidéo populaire, mais aurait des problèmes avec Netflix

in

Avec son rôle de premier plan dans Le sorceleur, Henri Cavill est devenu l’un des visages les plus connus de Netflix. La série, dans laquelle il incarne le magnifique sorcier Geralt de Rivia, a été un succès total au point que la production n’a pas hésité à la renouveler pour une deuxième saison qui a débuté le 17 décembre. En fait, cette fureur l’a également amené à jouer dans des films très marquants tels que Enola Holmes avec Millie Bobby Brown.

Cependant, pendant plus de Henri Cavill est en pleine promotion des nouveaux chapitres de Le sorceleur, l’acteur a déjà de nouveaux projets en tête. Au-delà de son envie de revenir à faire des films de Superman avec Warner ou remplacer Daniel Craig dans la franchise de James Bond, l’acteur n’oublie pas les jeux vidéo. A tel point que, désormais, il a l’idée de porter une saga populaire sur le petit écran.

Il s’agit de Effet de masse, un projet dans lequel il travaillerait déjà avec un groupe de producteurs. « J’aimerais beaucoup pouvoir le faire. Tout dépend de la façon dont vous l’exécutez. Le monde de l’adaptation peut être lourd ou légerCavill a commencé par TechRadar puis ajouta : « quand j’aime un produit, je préfère que l’adaptation ne modifie pas trop la source, donc ça dépend”.

Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit Effet de masse, c’est très simple. Il s’agit d’un jeu vidéo adapté à Xbox 360, Windows et PlayStation 3 et qui se déroule en 2183. Dans ce jeu, les utilisateurs incarnent le commandant Shepard, un soldat d’élite de la Systems Alliance, qui s’implique petit à petit dans un complot galactique. dimensions. Et, bien sûr, le désir d’Henry est de personnifier ce protagoniste.

Dans tous les cas, l’idée de ce projet poserait de sérieux problèmes à Henri Cavill avec son alliance avec Netflix. Ceci est dû au fait, Effet de masse Il s’agirait d’une création qui ferait partie du catalogue de la compétition Amazon Prime Video, l’acteur devrait donc demander une licence spéciale au géant du streaming pour pouvoir y travailler. Bien sûr, pour ce faire, il faudrait que ce soit une fois que j’ai fini avec Le sorceleur car, sinon, l’histoire de Geralt de Rivia serait retardée.

