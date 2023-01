Ke Huy Quan de Temple of Doom rappelle Mark Hamill et Carrie Fisher en visite sur le plateau

En tant que jeune star, Ke Huy Quan a rencontré les acteurs de Star Wars Mark Hamill et Carrie Fisher lors du tournage d’Indiana Jones et du Temple maudit.

On a souvent dit que travailler sur un film équivalait à travailler avec une grande famille. Lorsque vous travaillez sur Lucasfilm Indiana Jones et le temple maudit, Ke Huy Quan a certainement pu voir cela de première main quand il a rencontré Marc Hamil et sa co-vedette Carrie Fisher, qui a visité le plateau un jour. Tout en se remémorant son temps à jouer à Short Round dans la deuxième aventure de Harrison Ford, Quan a déclaré au Heureux Triste Confus podcast:





« Il y a eu un jour, vous savez, nous avons tourné la majorité du film à Londres aux studios Elstree, et un jour, deux adultes sont venus nous rendre visite, et je ne savais même pas qui ils étaient à ce moment-là. Et ça était Carrie Fisher et Mark Hamill, et nous venons de passer un après-midi entier ensemble, ce n’est qu’après le film quand ils m’ont montré, quand George Lucas m’a projeté Star Wars que j’ai réalisé ‘Oh mon Dieu, cet après-midi que j’avais tellement de plaisir avec Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia ! ». Je veux dire que c’était tout… Vous savez, ces souvenirs que j’avais de ce tournage étaient ça, et c’était tellement merveilleux et incroyable et joyeux.

Après avoir reçu son premier rôle de Steven Spielberg, Quan est à nouveau sollicité par le réalisateur pour jouer dans Les Goonies. Cependant, après ce film, l’acteur a eu du mal à obtenir des rôles à Hollywood et a abandonné le jeu d’acteur.

Comment Ke Huy Quan a-t-il fait un retour primé en 2022 ?

A24

Ke Huy Quan est resté en dehors du grand public d’Hollywood jusqu’à ce qu’il voie le succès du film fous riches asiatiques. Puis, inspiré à revenir pour une autre chance de succès à l’âge adulte, il a réussi à impressionner lors d’une audition pour Tout partout tout à la fois à peine deux semaines après avoir décidé de donner une autre chance à la comédie.

Maintenant, le monde est littéralement l’huître de Quan, car sa victoire aux Golden Globes a élevé son profil dans l’entreprise plus haut qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer il y a quelques années à peine. Bien qu’il y aura sans aucun doute beaucoup plus d’opportunités à venir pour Quan, sa carte de danse se remplit déjà plus rapidement que jamais avant son triomphe. L’acteur sera vu dans la deuxième saison de cette année de Loki après avoir été personnellement invité à rejoindre le MCU par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, et assume également le rôle de Freddy Wong dans l’adaptation Disney + de Américain né chinois. De plus, Quan a également été casté dans le film de science-fiction des frères Russo. L’état électrique.

Bien que Steven Spielberg ait affirmé qu’il n’avait pas donné à Quan le rôle de Short Round pour lui donner une pause dans l’industrie, mais savait qu’il était parfait pour le rôle, il ne fait aucun doute que ces premiers castings ont conduit Quan sur la voie du succès. Bien qu’il lui ait fallu plus de temps que prévu pour faire sa marque à Hollywood à l’âge adulte, il rattrape certainement le temps perdu maintenant.