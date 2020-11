Que fera le fils aîné de Smith, Trey, dans la vie?

Will Smith est une superstar hollywoodienne, un homme qui s’est d’abord fait connaître en tant que rappeur et est devenu une star de cinéma après avoir été présenté dans la série télévisée. Le Prince de Bel Air. Smith est connu comme un père de famille et sa relation avec sa femme, Jada Pinkett Smith, a souvent fait la une des journaux au fil des ans. Père aimant, Smith présente souvent ses deux plus jeunes enfants sur ses pages de médias sociaux – cependant, les fans aux yeux d’aigle pourraient avoir plus de mal à repérer son fils aîné, qui a réussi à se forger sa propre identité, distincte de celle de son père.

(De gauche à droite) Will Smith, Jada Pinkett Smith et Trey Smith | Lester Cohen / Getty Images

Combien d’enfants Will Smith a-t-il?

Bien que le mariage de Will Smith avec Jada Pinkett Smith soit sa relation la plus en vue, il a en fait été marié deux fois. Son premier mariage était avec l’acteur et mannequin Sheree Zampino. Les deux se sont mariés en 1992, alors que Smith était sur le point de devenir célèbre. Malheureusement, leur mariage n’a pas duré et ils se sont séparés en 1995, trois ans seulement après leur mariage. Leur seul enfant, Willard Carroll «Trey» Smith III, n’avait que trois ans lorsqu’ils se séparèrent.

Smith a retrouvé l’amour en peu de temps. En 1997, il épousa l’acteur Jada Pinkett Smith, qu’il avait rencontré pour la première fois des années plus tôt lorsqu’elle avait auditionné pour un rôle dans sa sitcom, Le Prince de Bel Air. Ils n’ont pas perdu de temps à fonder leur propre famille, accueillant un fils nommé Jaden Smith en 1998 et une fille nommée Willow Smith en 2000.

Trey Smith est devenu une partie d’une famille recomposée

Ce n’était probablement pas facile pour Trey Smith (ainsi que sa mère, Sheree Zampino) de faire partie d’une nouvelle famille recomposée. En fait, Will Smith a révélé qu’il avait lutté pendant des années pour maintenir une relation étroite avec son fils aîné, déclarant que «nous nous sommes battus pendant des années après mon divorce d’avec sa mère. Il s’est senti trahi et abandonné. C’est une bénédiction sauvage de récupérer et de restaurer une relation amoureuse avec mon beau fils!

Pourtant, Smith a pu raviver le lien étroit qu’il partageait initialement avec son fils, et maintenant, chaque membre de la famille élargie Smith est connu pour être incroyablement proche – même Sheree Zampino et Jada Pinkett Smith. Quant à Trey Smith, il n’est peut-être pas aussi prestigieux que ses deux jeunes frères et sœurs, mais il réussit toujours dans l’industrie du divertissement.

Que fait Trey Smith?

Trey Smith est probablement mieux connu en tant qu’acteur et est apparu dans plusieurs émissions de télévision au fil des ans, notamment en jouant un rôle récurrent dans Nous tous. Il a également contribué à plusieurs courts métrages, prouvant qu’il a hérité d’au moins une partie du charisme et du talent de son célèbre père. Smith est également un musicien respecté et a travaillé sur un certain nombre de projets avec ses plus jeunes demi-frères, Jaden et Willow Smith. Il est sur Spotify en tant qu’artiste à regarder, et avec la plate-forme répertoriant environ soixante-deux auditeurs par mois pour le jeune artiste, il est peut-être encore en train de s’établir en tant que musicien, mais il a clairement la passion et la volonté de réussir.

Apparemment, Smith a une valeur nette d’environ 2 millions de dollars. Ce total comprend les revenus de Smith provenant de ses efforts musicaux et cinématographiques, ainsi que tous les accords d’approbation dans lesquels il est impliqué. Trey Smith est actif sur Instagram et publie régulièrement des photos de sa célèbre famille.Ainsi, même s’il a été discret jusqu’à présent, il semble que le fils aîné de Will Smith soit vraiment en train de devenir le sien.